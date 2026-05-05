به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، با اشاره به بهرهبرداری پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی شهید زنگیآبادی در شهرستان بردسیر گفت: با اجرای این طرح، ۳۵ خانوار ساکن در روستاهای این مجتمع از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهرهمند شدند.
وی با اشاره به جزئیات این پروژه اظهار کرد: این طرح شامل اجرای ۵۹۰۰ متر خط انتقال و ۱۶۰۰ متر شبکه توزیع است که با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات فاقد دهیاری تأمین و به بهرهبرداری رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب سالم و باکیفیت برای ساکنان مناطق روستایی از مهمترین اولویتهای شرکت آب و فاضلاب استان کرمان است و در همین راستا، اجرای پروژههای آبرسانی پایدار در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان افزود: این شرکت با برنامهریزی دقیق و استفاده از فناوریهای نوین، تلاش میکند ضمن کاهش مشکلات کمآبی در روستاها، کیفیت و سلامت آب مصرفی را تضمین کرده و پایداری تأمین آب را افزایش دهد.
