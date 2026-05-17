روابط عمومی موجب افزایش آگاهی آحاد جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با صدور پیامی فرا رسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به فعالان این عرصه، بهویژه تلاشگران حوزه ثبت احوال، تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«قَولٌ مَعروفٌ وَ مَغفِرَةٌ خَیرٌ مِن صَدَقَةٍ یَتبَعُها أَذًی» (سوره بقره، آیه ۲۶۳)
۲۷ اردیبهشت، یادآور نقش استراتژیک و حیاتی «روابط عمومی» به عنوان هنر ارتباط مؤثر و پل ارتباطی بین سازمان و مردم و بازوی راهبردی مدیریت در تحقق اهداف کلان است.
در جهان امروز، روابط عمومی با تکیه بر دانش ارتباطات، فنآوریهای نوین، به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام ارتباطی و اطلاع رسانی، نقش تعیین کننده ای در تنویر افکار عمومی و اعتماد افزایی در شرایط سخت و دشوار داشته و موجب افزایش آگاهی آحاد جامعه و تحقق اهداف عالی سازمان و تعالی به سمت سازمان چابک و هوشمند را ایفا می کند.
اینجانب ضمن گرامیداشت «روز روابط عمومی»، از زحمات تمامی فعالان خدوم این عرصه، به ویژه همکاران پرتلاش حوزه روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال کشور، صمیمانه قدردانی می نمایم.
از درگاه ایزد متعال برای تمامی تلاشگران این عرصه، توفیق روزافزون، سلامت و سربلندی مسئلت دارم.
نظر شما