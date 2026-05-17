۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

بررسی موضوعات نوین رمزشناسی و امنیت سایبری در کنفرانس انجمن رمز ایران

پروتکل‌های نوین رمز شناسی و امنیت سایبری با حضور صاحب نظران این حوزه همزمان با برگزاری بیست و سومین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در مهرماه سال جاری در دانشگاه امیرکبیر بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، همزمان با برگزاری بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران در حوزه امنیت اطلاعات و رمزشناسی در مهرماه سال جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با حضور صاحب نظران در خصوص پروتکل‌های نوین رمز شناسی و امنیت سایبری بحث و تبادل نظر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل زا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران در حوزه امنیت اطلاعات و رمزشناسی با حضور پژوهشگران، متخصصان و فعالان این حوزه در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

در این کنفرانس محورهایی از جمله مبانی رمزشناسی و تحلیل رمزپیاده‌سازی، الگوریتم‌های رمزنگاری و حملات مرتبط، هوش مصنوعی و امنیت، چالش نیروی انسانی و آموزش در امنیت، پروتکل‌های امنیتی، روش‌ها و مدل‌های امنیتی، امنیت شبکه و امنیت رایانش، مدیریت امنیت و حریم خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

موضوعات نوین در رمزنگاری و امنیت سایبری، ارائه مقالات کوتاه علمی و صنعتی، پنهان‌سازی اطلاعات و جرم‌یابی دیجیتال نیز از دیگر محورهای این کنفرانس به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام دبیرخانه کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا اول مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده و نتایج داوری مقالات نیز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را از طریق سامانه EDAS به نشانی edas.info/N۳۴۷۵۸ ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس به آدرس: https://iscisc۲۰۲۶.aut.ac.ir/ مراجعه نمایند.

بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران در امنیت اطلاعات و رمزشناسی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6832245
زهرا سیفی

