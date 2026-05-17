بررسی موضوعات نوین رمزشناسی و امنیت سایبری در کنفرانس انجمن رمز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل زا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بیستوسومین کنفرانس بینالمللی انجمن رمز ایران در حوزه امنیت اطلاعات و رمزشناسی با حضور پژوهشگران، متخصصان و فعالان این حوزه در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
در این کنفرانس محورهایی از جمله مبانی رمزشناسی و تحلیل رمزپیادهسازی، الگوریتمهای رمزنگاری و حملات مرتبط، هوش مصنوعی و امنیت، چالش نیروی انسانی و آموزش در امنیت، پروتکلهای امنیتی، روشها و مدلهای امنیتی، امنیت شبکه و امنیت رایانش، مدیریت امنیت و حریم خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
موضوعات نوین در رمزنگاری و امنیت سایبری، ارائه مقالات کوتاه علمی و صنعتی، پنهانسازی اطلاعات و جرمیابی دیجیتال نیز از دیگر محورهای این کنفرانس به شمار میرود.
بر اساس اعلام دبیرخانه کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا اول مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده و نتایج داوری مقالات نیز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.
علاقهمندان و پژوهشگران میتوانند مقالات خود را از طریق سامانه EDAS به نشانی edas.info/N۳۴۷۵۸ ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس به آدرس: https://iscisc۲۰۲۶.aut.ac.ir/ مراجعه نمایند.
بیستوسومین کنفرانس بینالمللی انجمن رمز ایران در امنیت اطلاعات و رمزشناسی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.
