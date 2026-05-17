وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند رو آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استانی قسمتی ابری بوده و بارش باران که از چند روز گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

وی ابراز کرد: بارش باران با رعد و برق همراه و تگرگ خواهد بود که در این میان شهروندان در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این راستا شهروندان کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به وقوع رعد و برق و وزش باد شدید هشدار سطح زرد هواشناسی صادر می شود.

وی افزود: دمای هوای استان کمی از چند روز گذشته کاهش یافته و خنک شده است و دمای فعلی شهر زنجان 18 درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک تر شده است.