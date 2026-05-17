۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش شدید باد در استان خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند رو آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استانی قسمتی ابری بوده و بارش باران که از چند روز گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

وی ابراز کرد: بارش باران با رعد و برق همراه و تگرگ خواهد بود که در این میان شهروندان در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این راستا شهروندان کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به وقوع رعد و برق و وزش باد شدید هشدار سطح زرد هواشناسی صادر می شود.

وی افزود: دمای هوای استان کمی از چند روز گذشته کاهش یافته و خنک شده است و دمای فعلی شهر زنجان 18 درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک تر شده است.

کد مطلب 6832273

