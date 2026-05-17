ضرورت مدیریت اوقات فراغت فرزندان در فضای مجازی

سرهنگ حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ایام فراغت کودکان و نوجوانان، بر ضرورت آموزش چگونگی استفاده از فضای مجازی به فرزندان تأکید کرد و از والدین خواست تا آنان را به فعالیتهای جسمی و ورزشی ترغیب کنند.

رئیس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان به والدین توصیه کرد: والدین با مشورت فرزندان خود، یک برنامه هفتگی جذاب شامل زمانهایی برای بازی، مطالعه، استفاده محدود از فضای مجازی، فعالیتهای هنری و ورزش طراحی کنند.

وی همچنین بر افزایش دانش سایبری والدین برای مدیریت و همراهی بهتر با فرزندان تأکید کرد و گفت: والدین به فرزندان خود بیاموزند چگونه زمان استفاده از گوشی و فضای مجازی را مدیریت کنند.

سرهنگ کیخا با اشاره به راهکارهای پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی، استفاده از تنظیمات کنترل والدین و آموزشهای مناسب را برای جلوگیری از مواجهه فرزندان با محتوای خشونتآمیز، مستهجن یا نامناسب با سنشان ضروری دانست.

رئیس پلیس فتا در پایان با بیان یک نکته کلیدی تصریح کرد: وقتی زندگی واقعی پر از کشف، بازی و ارتباط معنادار باشد، جاذبه صفحه نمایش به طور طبیعی کمرنگ میشود.