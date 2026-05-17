  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

ضرورت مدیریت اوقات فراغت فرزندان در فضای مجازی

ضرورت مدیریت اوقات فراغت فرزندان در فضای مجازی

زاهدان- رئیس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان گفت: والدین برای جلوگیری از آسیب های فضای مجازی، با مشورت فرزندان خود، یک برنامه هفتگی جذاب برای اوقات فراغت آنها طراحی کنند.

سرهنگ حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ایام فراغت کودکان و نوجوانان، بر ضرورت آموزش چگونگی استفاده از فضای مجازی به فرزندان تأکید کرد و از والدین خواست تا آنان را به فعالیتهای جسمی و ورزشی ترغیب کنند.

رئیس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان به والدین توصیه کرد: والدین با مشورت فرزندان خود، یک برنامه هفتگی جذاب شامل زمانهایی برای بازی، مطالعه، استفاده محدود از فضای مجازی، فعالیتهای هنری و ورزش طراحی کنند.

وی همچنین بر افزایش دانش سایبری والدین برای مدیریت و همراهی بهتر با فرزندان تأکید کرد و گفت: والدین به فرزندان خود بیاموزند چگونه زمان استفاده از گوشی و فضای مجازی را مدیریت کنند.

سرهنگ کیخا با اشاره به راهکارهای پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی، استفاده از تنظیمات کنترل والدین و آموزشهای مناسب را برای جلوگیری از مواجهه فرزندان با محتوای خشونتآمیز، مستهجن یا نامناسب با سنشان ضروری دانست.

رئیس پلیس فتا در پایان با بیان یک نکته کلیدی تصریح کرد: وقتی زندگی واقعی پر از کشف، بازی و ارتباط معنادار باشد، جاذبه صفحه نمایش به طور طبیعی کمرنگ میشود.

کد مطلب 6832320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها