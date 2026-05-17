حادثه تلخ در عسلویه؛ واژگونی اتوبوس ۸ فوتی داشت

سرهنگ محمد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از واژگونی یک اتوبوس مسافربری بر اثر نقص فنی در سیستم ترمز در مسیر عسلویه به کرمانشاه با هشت کشته و ما چندین مصدوم خبر داد
فرمانده پلیس راه سیراف عسلویه اضافه کرد: بر اثر این حادثه، هشت نفر از مسافران در محل حادثه جان خود را از دست دادند.
وی افزود: باقی سرنشینان اتوبوس که دچار مصدومیت شدهاند، بلافاصله توسط تیمهای امدادی از محل حادثه جمعآوری و به بیمارستانهای عسلویه و کنگان منتقل شدند.
رستمی افزود: کارشناسان پلیس راه در محل حادثه حاضر شده و علت این واژگونی را در نقص فنی در سیستم ترمز تشخیص دادهاند.
وی بیان کرد: تیمهای امدادی همچنان در حال رسیدگی به وضعیت مصدومان هستند.
