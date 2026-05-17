  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

حادثه تلخ در عسلویه؛ واژگونی اتوبوس ۸ فوتی داشت

بوشهر - فرمانده پلیس راه سیراف - عسلویه از حادثه تلخ در جاده عسلویه خبر داد و گفت: واژگونی اتوبوس مسیر عسلویه - کرمانشاه منجر به هشت فوتی شد.

سرهنگ محمد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از واژگونی یک اتوبوس مسافربری بر اثر نقص فنی در سیستم ترمز در مسیر عسلویه به کرمانشاه با هشت کشته و ما چندین مصدوم خبر داد

فرمانده پلیس راه سیراف عسلویه اضافه کرد: بر اثر این حادثه، هشت نفر از مسافران در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: باقی سرنشینان اتوبوس که دچار مصدومیت شده‌اند، بلافاصله توسط تیم‌های امدادی از محل حادثه جمع‌آوری و به بیمارستان‌های عسلویه و کنگان منتقل شدند.

رستمی افزود: کارشناسان پلیس راه در محل حادثه حاضر شده و علت این واژگونی را در نقص فنی در سیستم ترمز تشخیص داده‌اند.

وی بیان کرد: تیم‌های امدادی همچنان در حال رسیدگی به وضعیت مصدومان هستند.

    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      باوجود افزایش شدید کرایه ها متاسفانه نه خبری از نظارت هست و نه خبری از اتوبوس سالم حالا خانواده ها باید جنازه کارگران و کارمندان رو تحویل بگیرند

