حادثه تلخ در عسلویه؛ واژگونی اتوبوس ۸ فوتی داشت

سرهنگ محمد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از واژگونی یک اتوبوس مسافربری بر اثر نقص فنی در سیستم ترمز در مسیر عسلویه به کرمانشاه با هشت کشته و ما چندین مصدوم خبر داد

فرمانده پلیس راه سیراف عسلویه اضافه کرد: بر اثر این حادثه، هشت نفر از مسافران در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: باقی سرنشینان اتوبوس که دچار مصدومیت شده‌اند، بلافاصله توسط تیم‌های امدادی از محل حادثه جمع‌آوری و به بیمارستان‌های عسلویه و کنگان منتقل شدند.

رستمی افزود: کارشناسان پلیس راه در محل حادثه حاضر شده و علت این واژگونی را در نقص فنی در سیستم ترمز تشخیص داده‌اند.

وی بیان کرد: تیم‌های امدادی همچنان در حال رسیدگی به وضعیت مصدومان هستند.