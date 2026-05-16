کشف احتکار انواع تنقلات خوراکی در دامغان؛ انبار پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر شناسایی جرائم اقتصادی در استان خبر داد و بیان کرد: بر اساس همین ماموریت ذاتی پلیس دامغان متوجه انبار احتکار مواد غذایی از نوع انواع تنقلات شد.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی با همراهی دستگاه های مربوط و هماهنگی های لازم از این انبار بازدید و بازرسی لازم را انجام دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۵۰ هزار انواع تنقلات خوراکی در این انبار خبر داد و اضافه کرد: این اقلام در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود.

تقدیسی با اشاره به اینکه کالاها احتکار شده ضبط شدند، اظهار داشت: ارزش این کالاهای کشفی طبق نظر کارشناسان امر ۴۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

وی از دستگیری و معرفی متهم به مراجع قضایی و پلمب انبار خبر داد و افزود: با احتکار کنندگان و برهه زنندگان امنیت اقتصادی در استان سمنان به طور جد برخورد می شود.