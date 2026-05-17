به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آتشسوزی گستردهای در معبد دایگوجی در شهر تاکائوکا ژاپن رخ داده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی «ان اچ کی»، حدود ۲۰ واحد آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند. رسانههای محلی اعلام کردند که آتشنشانان حدود ساعت ۲۲:۲۰ موفق به مهار آتش شدند، اما عملیات اطفای کامل حریق تا حدود ساعت ۳ بامداد ادامه داشت. آتشسوزی این معبد متعلق به سال ۱۴۵۳ را نابود کرد.
در پی این حادثه، تالار اصلی چوبی معبد به طور کامل در آتش سوخت. آتش به یک مرکز نمایشگاهی مجاور و یک خانه خالی از سکنه نیز سرایت کرد.
بر اساس گزارش رسانههای خارجی، دو خانواده در محوطه این معبد زندگی میکردند که بدون هیچگونه آسیبی تخلیه شدند.
راهنماهای محلی میگویند این معبد مجموعهای از طومارهای بودایی متعلق به قرن شانزدهم و منسوب به هنرمند مشهور ژاپنی «هاسهگاوا توهاکو» را در خود جای داده بود، اما وضعیت این آثار تاریخی هنوز مشخص نیست.
