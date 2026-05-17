فرج پور: توسعه نظام سلامت با همکاری رسانه محقق خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد فرج پور صبح یک شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد با بیان اینکه هفته سلامت امسال با شعار سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار در حال برگزاری است،اظهار کرد: کادر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین در تلاش است اهداف کلی وزارت را با تکیه بر شواهد علمی، تاب آوری شبکه سلامت شهرستان را در مواجعه با بحران ها ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه هدف نظام سلامت کشور و به تبع آن شهرستان فراهم سازی شرایط دسترسی عادلانه به خدمات پیشگیرانه، درمانی و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت است؛ افزود: همکاران من در شبکه بهداشت و درمان شهرستان در تلاش هستند دستورالعمل تمامی برنامه ها و اقدامات مرتبط با هفته سلامت و هفته جوانی جمعیت و خانواده را در شهرستان اجرا کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین از اصحاب رسانه و کانال های اطلاع رسانی در انتشار و آکاهی بخشی جامعه تشکر کرد و گفت: در راستای اجرای عدالت در پیشگیری بیماری های غیر واگیر و آگاهی بخشی بین مردم از اصحاب رسانه و کانال های مجازی می خواهیم شبکه بهداشت و درمان را یاری کنند. تا بتوانیم قدم های مثبتی برای سلامت جامعه برداریم.

وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته واحد های مرتبط با شبکه بهداشت و درمان در شهرستان خدمات قابل توجهی به مردم ارائه داده اند؛ بیان کرد: حوزه بهداشت محیط ۸۵۰۰ واحد مورد بازرسی قرار گرفته است و مواد فاسد ضبط و ۹۲ مورد به دستگاه قضا معرفی و ۴ مورد پلمپ داشتیم.

فرج پور با بیان اینکه نمونه برداری ها از منابع آب شهرستان بصورت مستمر انجام می شود ادامه داد: عملیات احداث ساختمان اورژانس پیش بیمارستانی و پایگاه سلامت جاده ای را پیگیر هستیم تا به سرانجام برسد.

وی اشاره به تجهیز بیمارستان امام خمینی(ره) به دستگاه رادیولوژی پیشرفته و سونوگرافی اشاره و تصریح کرد: ارایه خدمات سونوگرافی برای دو روز در هفته در شهرستان جوابگوی مراجعه مردم نیست در تلاش هستیم روزهای حضور متخصص مربوطه را در شهرستان افزایش دهیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان در ادامه به چالش های نظام سلامت درشیوع بیماری های غیر واگیر اشاره و افزود: بیماری های غیر واگیر در حال افزایش است و با آگاهی دادن به مردم می توانیم جلوی شیوع این بیماری ها را بگیریم.

وی افزود: اقدامات درمانی و پروژه شبکه بهداشت توسط کادر شبکه و همکاران ستادی در حال پیگیری است اما آنچه نیاز امروز نظام سلامت شهرستان است آکاهی دادن به جامعه در راستای پیشگیری از بیماری ها است که در این ارتباط از اصحاب رسانه می خواهیم مطالب آموزشی و اطلاعات لازم را به اطلاع مردم عزیز شهرستان برسانند. چرا که توسعه نظام سلامت بدون همکاری رسانه امکان پذیر نیست.

فرج پور با بیان اینکه نسبت به گذشته در بیماری های واگیر موفقیت های چشمگیری داشتیم بیان کرد: با انجام واکسیناسین برای عموم جامعه توانسته ایم جلوی شیوع بیماری های واگیر را بگیریم.

وی در پایان با بیان اینکه باید مردم نسبت به وضعیت جامعه از لحاظ شیوع بیماری های غیر واگیر آکاهی داشته باشند ناآگاهی خود را در راستای رعایت موارد پزشکی افزایش دهند خاطر نشان کرد: همکاران ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان به طور مستمر بخصوص در هفته سلامت نسبت به تهیه و توزیع اقلام اطلاع رسانی از جمله پوستر های ویژه سلامت اقدام خواهند کرد.