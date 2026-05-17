واژگونی تانکر سوخت در محور دامغان به شاهرود

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه واژگونی تانکر حمل سوخت گازوئیل کیلومتر هشت محور دامغان به شاهرود حوالی ۸:۲۱ روز یکشنبه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه نعیم آباد با این ماموریت اعزام شدند.

وی با اشاره به انجام عملیات نفس گیر برای نجات جان مصدوم حادثه، توضیح داد: مصدوم با تلاش آتش نشانان و هلال احمر رها سازی و تحویل عوامل اورژانس شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: از رانندگان درخواست داریم تا با استراحت به موقع و خواب کافی سفر خوبی برای خود رقم بزنند.

باغبان افزود: پرهیز از سرعت، رعایت فاصله طولی مناسب و همچنین تمرکز و توجه به جلو تضمین کننده ایمنی و سلامت رانندگان است.