به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مسابقات نهمین دوره قهرمانی پومسه آسیا «کسب سهمیه بازی های آسیایی ناگویا» با حضور ۲۲۶ پومسه‌رو از ۲۱ کشور امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه به میزبانی سالن «ام بانک» در شهر اولانباتور برگزار شد.

این رقابت ها با حضور ۲۲۶ پومسه‌رو از ۲۱ کشور به میزبانی سالن «ام بانک» در شهر اولانباتور پیگیری شد و تیم ملی ایران با ۴ نماینده به صورت میکس تیمی در دو بخش ابداعی و استاندارد به اجرای فرم پرداخت. یاسمن لیموچی، مرجان سلحشوری، یاسین اکبری و یاسین زندی اعضای تیم ملی را تشکیل دادند که توفیقی در کسب مدال نداشتند.

بدین ترتیب تیم ملی پومسه نهایتا با کسب یک سهمیه بازی های آسیایی ناگویا برای یاسین اکبری در بخش انفرادی به کار خود پایان داد و باید برای کسب سهمیه بازی ها در گروه بانوان منتظر اعلام رسمی اتحادیه تکواندو آسیا بماند.

نتایج بازی های نمایندگان ایران در بخش تیمی پومسه به شرح ذیل است:

تیمی میکس زیر ۳۱ سالبا حضور ۱۲ تیم

تیم زندی -سلحشور: تیم ایران دور اول استراحت کردند سپس با اختلاف اندک ۸/۶۲ برابر ۸/۷۰ به فیلیپین باختند و از دور رقابت ها کنار رفتند.

ابداعی میکس زیر ۳۱ سال

ترکیب اکبری -لیموچی: تیم ایران در بخش ابداعی میکس به ترتیب قرعه به اجرای فرم پرداخت و ابتدا موفق شد در دور نخست با کسب رتبه پنجم راهی فینال شود؛ سپس در دور نهایی با کسب امتیاز ۸/۲۰ و قرارگیری در رتبه پنجم جدول رده بندی از کسب مدال باز ماند و به کار خود در این رویداد پایان داد.

هدایت تیم ملی پومسه برعهده حسین بهشتی در گروه آقایان و نگار مددخانی در گروه بانوان به عنوان سرمربی است.