به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشست خبری رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با موضوع آغاز اردوهای تیم ملی مهارت برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ شانگهای در محل این سازمان برگزار شد.

فاطمه منصوری، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در این نشست گفت: امسال چهل و هشتمین دوره مسابقه مهارت در سطح بین‌المللی ماه سپتامبر در چین برگزار می‌شود.

وی افزود: ایران در ۱۲ دوره از ۴۷ دوره پیشین در این مسابقه حضور داشته و در مجموع ۶۷ مدل به دست آورده است.

وی با اشاره به رتبه بیست و نهم ایران از بین ۷۰ کشور، ادامه داد: مهارت آموزی، فرصتی برای توسعه و ارتقا حرفه‌ای در بازار کار است.

وی تصریح کرد: مسابقات در ۶۴ حرفه برگزار خواهد شد که از بین ۷۱ کشور، ۵ کشور در ۵۰ حرفه شرکت خواهند داشت و ایران در این دوره در ۲۰ حرفه شرکت دارد.

منصوری در پایان عنوان کرد: شرکت‌کنندگان از نظر توان فنی، مدیریت و انضباط حرفه‌ای به صورت بالینی مورد آموزش و حمایت قرار می‌گیرند.