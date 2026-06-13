به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه جهانی مهارت ۲۰۲۶ در شانگهای ۲۲ تا ۲۷ سپتامبر (۳۱ شهریور تا ۵ مهر) برگزاری می‌شود. بیش از ۱۶۰۰ رقابت‌کننده از ۸۰ کشور در ۶۰ رشته مهارتی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

دانش‌آموزان ایرانی نیز در این مسابقه شرکت دارند اما به دلیل تحریم نمی‌توانند در برخی از رشته‌های مهارتی مانند تراش CNC که برای شرکت زیمنس است به رقابت بپردازند.

غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مذاکرات حقوقی در خصوص رفع این تحریم‌ها از مسابقه حوزه مهارت به خبرنگار مهر، گفت: WorldSkills که جامعه جهانی مسابقات است تحریم برخی رشته‌ها برای بعضی رقابت‌کنندگان را انجام نداده است. در واقع شرکتی که اصطلاحا اسپانسر تامین تجهیزات مورد نیاز است، این تحریم را اعمال کرده و برخی دانش‌آموزان ایرانی محروم از این مسابقه شده‌اند.

وی افزود: اساساً WorldSkills یک جامعه مشارکتجو و هم‌آفرین است. یعنی منابع خود را از حمایت‌های شرکت‌ها، کارفرماها و دولت‌ها کسب می‌کند. در واقع، شرکت‌ها یا دولت‌هایی که اسپانسر هستند و منابع مالی تامین کرده‌اند، آنها به اصطلاح در سیاست‌گذاری‌ها، خود را متعهد به تحریم‌های بین‌المللی یا امثالهم نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: بنابراین، وقتی شرکتی مثل زیمنس تامین‌کننده تجهیزات ماشین‌کاری است، اعلام می‌کند، اجازه نمی‌دهم کشوری که توسط خودم یا مثلا امریکا تحریم شده، بتواند از این امکانات استفاده کند. این شامل هر بخشی می‌شود، چه مسابقه و چه سایر بخش‌های غیررقابتی.

معاون وزیر کار با اشاره به مذاکرات انجام شده از سوی ایران با مدیران مسابقات جهانی مهارت، اظهار کرد: در نشست اخیر معاون رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در شانگهای، یکی از درخواست‌های جدی ما این بود که موضوع section در حوزه‌هایی مثل آموزش اساسا بی‌معنی است.

وی تصریح کرد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور پیگیر این است که این محدودیت را برداریم؛ اما هنوز پاسخی به ما نداده‌اند.

محمدی در ادامه سخنان خود در خصوص حذف ایران از رقابت در برخی رشته‌های مهارتی عنوان کرد: آنها هم این رقابت‌ها را رقابت‌هایی می‌دانند که از طریق آن انتقال فناوری رخ می‌دهد، تجهیزات مورد استفاده در این مسابقه، تجهیزات متنوعی است و ابزارهایی باید در اختیار تکنسین‌ها قرار بدهند در نتیجه این محدودیت‌ها را همچنان به رسمیت می‌شناسند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به مکاتبات انجام شده، گفت: ایران هم از طریق مکاتبه و پیگیری‌های حقوقی، موضوع را در دستور کار دارد.

وی افزود: موضوع پیش‌بینی‌ناپذیر است و چون برنامه‌ریزی برای شرکت برنامه‌ریزی بلندمدتی است و باید از ۶ ماه قبل شروع کنیم، سال‌های قبل سابقه داشته رقابت‌کننده از کشور به این مسابقه اعزام شده اما متاسفانه نتوانسته وارد میدان مسابقه شود. یعنی حتی تا لحظه آخر جلوی رقابت دانش‌آموز ایرانی را گرفته‌اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بنابراین، به هماهنگی‌های پیشینی نیاز است وگرنه دانشجو و دانش‌آموز ما که کلی روی وی سرمایه‌گذاری شده و به این مسابقات جهانی اعزام می‌شود ممکن است در لحظه آخر، از حضور آنها در مسابقات جلوگیری شود که به لحاظ روحی تبعات هم دارد.