برگزاری مرحله نخست آزمون انتخابی مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان مسابقات ملی مهارت که مدالهای طلا، نقره، برنز و دیپلم افتخار کسب کرده بودند به آزمون های انتخابی راه یافتند.
اولین آزمونانتخابی این دوره از مسابقات از ۳۰ اردیبهشت آغاز شده و تا یکم خرداد ادامه دارد.
این برگزیدگان و تیمها در رشتههای آشپزی، الکترونیک، امنیت سایبری، پردازش ابری، تاسیسات الکتریکی، تعمیر و نگهداری هواپیما، توسعه نرم افزار، موبایل، جواهرسازی، رباتیک، مدیریت سیستمهای شبکه طراحی مهندسی، مکانیک، فناوری، طراحی صنعتی، گرافیک، کنترل، لولهکشی و اجرای سیستم گرمایشی، مدیریت سیستم تحت شبکه، نقاشی خودرو با حضور داوران مجرب به آزمون پرداختند.
این آزمون به میزبانی مرکز تربیت مربی فنی و حرفهای کرج، یک مرکز در تهران و دو آموزشگاه دیگر در کرج برگزار میشود که ۱۴۰ نفر (زیر ۲۱ سال) به رقابت میپردازند که از این تعداد ۱۲۵ نفر مرد، ۱۵ نفر زن هستند.
بیش از ۵۰ کارشناس در این دوره داوری را بر عهده دارند که طی ۳ روز و تا پایان یکم خرداد افراد و تیم های برگزیده را برای راهیابی به مرحله دوم اردوهای آماده سازی و آزمونهای انتخابی معرفی می کنند.
فاطمه منصوری، معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور از اولین دوره این مسابقات بازدید کرد و در جریان صحت مسابقات قرار گرفت.
در راستای اعزام افراد و تیم های برگزیده به مسابقات جهانی مهارت شانگهای ۲۰۲۶، ۳ اردو و آزمون انتخابی برگزار می شود.
