تاثیر رژیم غذایی گیاهی بر مغز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که پیروی از یک رژیم غذایی گیاهی سالم در میانسالی، خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل را در فرد کاهش میدهد.
کلمه کلیدی، «سالم بودن» است- افرادی که در این مطالعه غذاهای گیاهی ناسالم مانند سیب زمینی سرخ کرده و آب میوه میخوردند، در واقع خطر ابتلا به آلزایمر و زوال عقل در آنها بیشتر بود.
«سونگ-یی پارک»، محقق ارشد و اپیدمیولوژیست دانشگاه هاوایی، در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما نشان داد که کیفیت یک رژیم غذایی گیاهی اهمیت دارد، به طوری که یک رژیم غذایی با کیفیت بالاتر با کاهش خطر و یک رژیم غذایی با کیفیت پایین تر با افزایش خطر مرتبط است.»
این مطالعه ثابت نمیکند که یک رژیم غذایی گیاهی از زوال عقل جلوگیری میکند، فقط نشان میدهد که ارتباطی وجود دارد. اما محققان دریافتند که تغییر رژیم غذایی به سمت بهتر یا بدتر شدن میتواند خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش یا افزایش دهد.
پارک گفت: «ما دریافتیم که اتخاذ یک رژیم غذایی گیاهی، حتی از سنین بالاتر، و پرهیز از رژیمهای غذایی گیاهی بیکیفیت با کاهش خطر ابتلا به آلزایمر و سایر بیماریهای زوال عقل مرتبط است.»
برای مطالعه جدید، محققان نزدیک به ۹۳۰۰۰ نفر از ساکنان هاوایی و کالیفرنیا، از جمله شرکتکنندگان آفریقایی-آمریکایی، ژاپنی-آمریکایی، لاتین، بومی هاوایی و سفیدپوست را استخدام کردند.
شرکتکنندگان یک پرسشنامه غذایی را تکمیل کردند و محققان از روی آن دادهها، سه الگوی غذایی را ردیابی کردند:
• یک رژیم غذایی گیاهی متوسط، خوردن سبزیجات و میوهها را بیشتر از محصولات حیوانی مانند گوشت، شیر و تخممرغ در اولویت قرار میداد.
• یک رژیم غذایی گیاهی سالم، غلات کامل، میوهها، سبزیجات، روغنهای گیاهی، آجیل، حبوبات، چای و قهوه را در اولویت قرار میداد.
• یک رژیم غذایی گیاهی ناسالم شامل مقدار زیادی قند افزودنی، آبمیوه، غلات تصفیه شده و محصولات فست فود یا سیبزمینی فرآوری شده مانند سیبزمینی سرخ کرده یا چیپس بود.
پارک گفت: «رژیمهای غذایی گیاهی در کاهش خطر بیماریهایی مانند دیابت و فشار خون بالا مفید بودهاند، اما اطلاعات کمتری در مورد خطر ابتلا به آلزایمر و سایر بیماریهای زوال عقل وجود دارد.»
شرکتکنندگان به طور متوسط در زمان شروع مطالعه ۵۹ سال سن داشتند و به طور متوسط به مدت ۱۱ سال تحت نظر بودند. در این مدت، نزدیک به ۲۱۵۰۰ نفر به بیماری آلزایمر یا زوال عقل مبتلا شدند.
به طور کلی، افرادی که بیشترین غذاهای گیاهی را مصرف میکردند، در مقایسه با افرادی که کمترین میزان را مصرف میکردند، ۱۲ درصد خطر ابتلا به زوال عقل کمتری داشتند.
محققان همچنین دریافتند افرادی که سالمترین غذاهای گیاهی را مصرف میکردند، ۷ درصد خطر ابتلا به زوال عقل کمتری داشتند، در حالی که افرادی که ناسالمترین غذاهای گیاهی را میخوردند، ۶ درصد خطر ابتلا به زوال عقل بیشتری داشتند.
گروه کوچکتری متشکل از حدود ۴۵۰۰۰ شرکتکننده، پس از ۱۰ سال، دور دوم پرسشنامههای غذایی را تکمیل کردند.
این مطالعه نشان داد افرادی که رژیم غذاییشان سالمتر شده بود، ۱۱ درصد خطر ابتلا به زوال عقل کمتری داشتند، در حالی که افرادی که رژیم غذاییشان بدتر شده بود، ۲۵ درصد بیشتر با خطر ابتلا به زوال عقل روبرو بودند.
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که بهطورکلی، رژیمهای غذایی گیاهی میتوانند سطح کلسترول را کاهش داده و روند پیری را بهطورکلی سالمتر کنند. آنها همچنین سرشار از ویتامینها، مواد معدنی و فیبر هستند.
با این حال، غذاهای ناسالم مانند آبمیوه یا غلات تصفیهشده میتوانند سطح قند خون را افزایش داده و خطر ابتلا به دیابت را در فرد افزایش دهند.
پارک گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که نه تنها پیروی از یک رژیم غذایی گیاهی، بلکه اطمینان از کیفیت بالای رژیم غذایی نیز مهم است.»
