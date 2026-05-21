خبرگزاری مهر،گروه استانها: در راستای رفع مشکلات سنواتی فعالان اقتصادی و کشاورزان بخش سیب‌زمینی استان گلستان، چهارمین جلسه کمیسیون کشاورزی در بعدازظهر پنجشنبه با حضور مقامات ارشد استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق بازرگانی و انجمن سیب‌زمینی‌کاران برگزار شد در گرگان برگزار شد، هدف اصلی این نشست، دستیابی به راهکارهایی برای تسهیل صادرات این محصول استراتژیک و ایجاد رقابت سازنده در بازارهای جهانی بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در سطوح مختلف، اظهار کرد: جلسات متعددی در استانداری با حضور سازمان جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و انجمن سیب‌زمینی‌کاران گلستان برگزار شد و پس از بررسی مشکلات سال‌های گذشته، تدابیر لازم اتخاذ گردید.

حسین شیخ ویسی افزود: یکی از درخواست‌های کلیدی ما پیگیری موضوع صادرات سیب‌زمینی در سطح ملی بود که در نهایت سقف ۱۵ درصد برای صادرات تعیین و حساسیت موضوع برای جلوگیری از ضرر کشاورزان به مسئولان گوشزد شد.

وی گفت: پس از صدور مجوز صادرات و ابلاغ آن به استان‌ها، جلسه‌ای در جهاد کشاورزی برای تسهیل فرایند و اجرای درست و قانونی صادرات برگزار شد آنچه برای ما به عنوان دستگاه حاکمیتی مهم است، انتفاع همه فعالان اقتصادی است در واقع اولویت ما این است که کشاورزان بیشترین بهره را ببرند و انحصار در صادرات وجود نداشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با تأکید بر لزوم شفافیت در فرایند صادرات، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بررسی صلاحیت صادرکنندگان سیب‌زمینی از طریق اتاق بازرگانی صورت گیرد و تشریفات گمرکی نیز در بازه زمانی مورد نظر به موقع انجام شود تا سقف صادرات ۱۰ هزار تن نیز به موقع محقق شود در این راستا اولویت صادرات سیب‌زمینی استان با تجار بومی است.

تشکیل کارگروه ویژه و تعیین سقف هفتگی صادرات

در ادامه این نشست، ابراهیم هزارجریبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، از تشکیل «کارگروه ویژه صادرات سیب‌زمینی» در استان خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار، به‌صورت مرحله‌ای و تحت نظارت فعالیت خواهد کرد.

وی اعضای این کارگروه را شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونت توسعه بازرگانی، معاونت تولیدات گیاهی، مدیریت جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان معرفی کرد و افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، هر محموله صادراتی باید با مستندات لازم و تأیید رئیس سازمان انجام شود. در حال حاضر، مجوز صادرات هفتگی سه هزار تن و در مجموع حداکثر ۱۰ هزار تن برای استان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به امکان بازنگری در این تصمیمات، گفت: در صورتی که صادرات بر بازار داخلی تأثیر منفی بگذارد، کارگروه می‌تواند تصمیمات جدیدی اتخاذ کند؛ به این ترتیب که محدودیت‌ها را افزایش یا کاهش دهیم تا هم بازار تنظیم شود و هم منافع کشاورزان حفظ گردد.

جلوگیری از انحصار؛ شرط عضویت صادرکنندگان در اتاق بازرگانی

هزار جریبی همچنین به آمادگی‌های پیش از ابلاغ دستورالعمل اشاره کرد و گفت: از پیش از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات هماهنگی در سازمان برگزار و آمادگی لازم برای اجرای فرایند صادرات فراهم شده بود. در این جلسات علاوه بر اعضای کارگروه، نمایندگان اتاق بازرگانی، استانداری، حوزه اقتصادی و فرمانداری گرگان نیز حضور داشتند.

وی با تأکید بر سیاست اصلی سازمان مبنی بر جلوگیری از ایجاد انحصار در صادرات، افزود: هر صادرکننده‌ای که بتواند با قیمت و کیفیت بهتر اقدام کند، امکان فعالیت خواهد داشت.

وی گفت: تنها شرط تعیین شده این است که صادرکنندگان عضو اتاق بازرگانی استان باشند تا فرایند صادرات در چارچوب مشخص و شفاف انجام پذیرد و این اقدام با هدف ایجاد رقابت سالم و هدایت منافع حاصل از صادرات به سمت کشاورزان منطقه صورت می‌گیرد.

هزار جریبی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با نظارت کارگروه ویژه، شاهد رونق صادرات سیب‌زمینی استان چارچوب قوانین و منافع ذینفعان باشیم.

صادر کنندگان بومی در الویت قرار دارند

در ادامه این جلسه عضو شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، با بیان اینکه پس از پیگیری‌ها و برگزاری جلسات متعدد، مجوز صادرات سیب‌زمینی برای استان گلستان صادر شد، اظهار کرد؛ حدود ۵۰ درصد جمعیت استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، سال‌هاست کشاورزان گلستانی در کشت محصولاتی که مورد نیاز مردم است، متضرر شده‌اند و اگر در این مقطع صادرات سیب‌زمینی انجام نمی‌شد، احتمال تکرار ضررهای سال‌های گذشته وجود داشت.

امیر یوسفی با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان افزود: باید شرایطی فراهم شود تا خرید این محصول با قیمتی عادلانه انجام گیرد؛ به‌گونه‌ای که کشاورزان متضرر نشوند و تولید برای آنان سودآور باشد.

وی ادامه داد: اگر قرار است محصولی از گلستان صادر شود، اما صادرکنندگان بومی استان دیده نشوند، این موضوع از انصاف به دور است در واقع یکی از وظایف ما این است که تجار و بازرگانان استان را در اولویت قرار دهیم؛ همان‌گونه که استان‌های دیگر نیز چنین رویکردی دارند.

عضو شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت گفت: افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند و اهلیت آنان اثبات شده و همچنین سوابق اجرایی در این حوزه دارند، می‌توانند در روند صادرات نقش مؤثری ایفا کنند.

یوسفی افزود: سیب‌زمینی از جمله محصولاتی است که می‌تواند آورده اقتصادی مناسبی برای کشاورزان استان به همراه داشته باشد و باید از فرصت ایجادشده برای صادرات، به بهترین شکل استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان معمولاً به سراغ محصول باکیفیت، بسته‌بندی مناسب و سورت‌شده می‌روند، زیرا این محصول در واقع آبروی کشور است و هرگونه عرضه نامناسب آن در بازارهای صادراتی می‌تواند به اعتبار سایر صادرکنندگان نیز آسیب بزند.

وی تأکید کرد: هدف این است که کار به دست افرادی سپرده شود که علاوه بر تخصص، اهلیت لازم را نیز داشته باشند تا بتوانند این روند را با کیفیت مطلوب ادامه دهند و شأن نام ایران و محصول صادراتی گلستان حفظ شود.

اعلام شرایط صادرات سیب زمینی به کشورهای اوراسیا

در پایان این نشست مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی گلستان از اعلام شرایط صادرات سیب‌زمینی به کشورهای اوراسیا خبر داد و گفت: صدور مجوز صادرات منوط به تأیید سلامت محصول از نظر عوامل قرنطینه‌ای و انجام مراحل دقیق بازدید و صدور گواهی است.

ثمانه ملک شاهکوئی با بیان اینکه تا پیش از سال‌های اخیر، گلستان کلینیک درجه یک نداشت و صادرکنندگان برای دریافت گواهی‌های مورد نیاز ناچار بودند به استان‌های همجوار مراجعه کنند،افزود: خوشبختانه از سال گذشته یک کلینیک درجه یک در استان فعال شده و امید می‌رود تعداد آن افزایش یابد.

وی با اشاره به جزئیات فرایند قرنطینه و صدور مجوز گفت: در مرحله نخست،گواهی اولیه به کلینیک های درجه یک گیاهپزشکی واگذار شده و کشاورزان باید چند روز قبل از بارگیری برای بازدید مزرعه اقدام کنند.

وی فرآیند صادرات را در چند مرحله از جمله بازدید پیش از برداشت و بررسی مزرعه از نظر عاری بودن از آفات و عوامل خسارت‌زا، همراه با نمونه‌برداری و آزمایش ویروس‌ها؛ پس از تأیید سلامت مزرعه، صدور گواهی کلینیکی اولیه؛حضور کارشناس در زمان بارگیری برای تأیید انطباق محصول با گواهی صادره و اجازه بارگیری عنوان کرد و گفت: در نهایت، کد رهگیری و نهایی‌سازی در سامانه پس از ارسال کد از سوی کارشناس قرنطینه سازمان، توسط کلینیک تأیید و برای ثبت نهایی به قرنطینه ارسال می‌شود.

وی همچنین بر نقش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در هماهنگی این مراحل تأکید کرد و گفت: صادرکننده درخواست را به مدیریت شهرستان ارائه می‌دهد، سپس مدیریت شهرستان نامه لازم را به کلینیک گیاه پزشکی ارسال می‌کند و همزمان با زمان برداشت، کارشناس کلینیک در مزرعه حاضر می‌شود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کزد: صدور گواهی قرنطینه تنها پس از پایان کامل مراحل و تأیید نهایی کارشناس حاضر در زمین انجام می‌شود و توصیه کرد کشاورزان و صادرکنندگان فرآیند را از چند روز قبل آغاز کنند تا با مشکل مواجه نشوند.