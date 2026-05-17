به گزارش خبرگزاری مهر، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در بیست و چهار ساعت گذشته، ۱۰ عملیات موفق علیه نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی انجام داده است.

در این بیانیه آمده است که رزمندگان حزب‌الله در دفاع از لبنان و ملت آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حمله به غیرنظامیان و تخریب خانه‌های آنان در جنوب لبنان، ۱۰ عملیات موفق علیه نظامیان رژیم اشغالگر انجام داده‌اند.

ادامه نقض آتش‌بس توسط اسرائیل

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهر «بعلبک» در شرق لبنان را بمباران کردند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که در پی این حمله، دست کم یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند.

جنگنده‌های دشمن اسرائیلی همچنین شهرهای شقرا، راشیا الفخار و بعلبک را هدف حملات هوایی قرار دادند.

رژیم صهیونیستی همچنین شهرک «زوطر الشرقیه» در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد.