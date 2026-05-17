۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

افزایش شهدای لبنان به ۲۹۸۸ نفر ؛ هشدار تخلیه برای ۵ روستا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۹۸۸ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی نیز به ۹ هزار و ۲۱۰ نفر رسیده است.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه برای ۵ روستا در بقاع در شرق و نبطیه در جنوب لبنان صادر کرد.

ارتش اشغالگر برای روستای سحمر در بقاع و رومین، القصیبه، کفرحومه و بتعفول در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حزب الله لبنان نیز در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع آن را هدف قرار می‌دهد.

