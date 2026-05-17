۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

قالیباف: سرنوشت ملت و سرزمین فلسطین به دست فلسطینیان رقم خواهد خورد

رئیس مجلس در پیامی به مناسبت شهادت فرمانده گردان عزالدین قسام، گفت: بدون شک سرنوشت ملت و سرزمین فلسطین به دست فلسطینیان غیور رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت فرمانده گردان عزالدین قسام تاکید کرد: اگرچه سالهای عمر اشغالگران قبله اول مسلمانان مملو از جنایت‌ها و خیانت‌های مختلف است اما شهادت فرمانده گردان قسام در زمانه آتش بس بار دیگر بر بدعهدی و پیمان‌شکنی آن‌ها مهر تایید زد.

متن پیام به این شرح است؛

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهنم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

بار دیگر دست جنایتکار رژیم صفاک صهیونی به خون مجاهدی بزرگ و نستوه آغشته شد و در زمانی که با وعده های دروغین جنایتکاران بدسابقه، علی الظاهر آتش بس در غزه قهرمان حاکم بود، "عزالدین الحداد" فرمانده گردان های دلاور عزالدین قسام به دست فرقه تبهکار صهیونی همراه با همسر و دخترش به شهادت رسید.

این برادر مجاهد عمری را در مبارزه با اشغالگران سرزمینش در میدان رزم و یا در زندان‌های دژخیمان صهیونیست سپری کرد و ۲ پسر خود را در همین مسیر تقدیم نمود.

اگرچه سالهای عمر اشغالگران قبله اول مسلمانان مملو از جنایت‌ها و خیانت‌های مختلف است اما شهادت او در زمانه آتش بس بار دیگر بر بدعهدی و پیمان‌شکنی آن‌ها مهر تایید زد.

بدون شک، وعده الهی غیرقابل تغییر است و با ادامه خط مقاومت سرنوشت ملت و سرزمین فلسطین به دست فلسطینیان غیور رقم خواهد خورد.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6832416
زهرا علیدادی

