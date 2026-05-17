۵۲ شهید و ۵۸ مجروح مددجو در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحیرائی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در نشست خبری با موضوع خسارات مددجویان و خدمات امداد امام(ره) در جنگ تحمیلی سوم حضور پیدا کرد و گفت: کمیته امداد مطابق وظایف ذاتی خود و در چارچوب دستور ریاست محترم جمهوری و تأکیدات رهبر انقلاب، از همان روزهای نخست در کنار جامعه هدف، بهویژه خانوادههای نیازمند تحت حمایت، به ارائه خدمات پرداخت.
وی افزود: کمیته امداد با برخورداری از بزرگترین و گستردهترین شبکه مددکاری در کشور، از ۹ اسفند تاکنون بیش از ۱۱۱ هزار مورد بازدید منزل را انجام داده و در این مدت ۴۵ هزار مورد مشاوره تخصصی نیز برای افراد نیازمند ارائه شده است.
بحیرائی با بیان اینکه هدف اصلی این اقدامات کاهش دغدغههای خانوادههای آسیبدیده بوده است، گفت: در جریان این حوادث، ۵۲ نفر از مددجویان و افراد تحت حمایت به شهادت رسیدند که از این تعداد ۱۴ نفر زن و ۳۸ نفر مرد بودند. همچنین ۴ نفر از شهدا زیر ۱۸ سال، ۳۱ نفر در گروه سنی ۱۸ تا ۴۵ سال، ۹ نفر در بازه ۴۶ تا ۶۰ سال و ۸ نفر بالای ۶۰ سال بودند.
وی ادامه داد: در این مدت ۵۸ نفر نیز مجروح شدند که ۳۷ نفر از آنان زن و ۲۱ نفر مرد بودند. از میان شهدا، ۱۸ نفر از قشر روستایی تحت حمایت بودند و از میان مجروحان نیز ۸ نفر از روستاییان تحت پوشش امداد بودند. همچنین ۲۶ نفر از مجروحان، سرپرست سالمند بودهاند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اظهار داشت: در این ایام بیش از ۷ هزار مرکز نیکوکاری و مجموعههای خیرخواهانه برای کمک به آسیبدیدگان پای کار آمدند که جای تقدیر ویژه از خیرین، نیکوکاران، مراکز نیکوکاری و سازمانهای همکار دارد.
بحیرائی با اشاره به استانهای دارای بیشترین آسیب افزود: استانهای اصفهان، ایلام و کرمانشاه بیشترین شمار شهدا و مجروحان را داشتند.
بحیرائی درباره خسارتهای واردشده به خانوارها نیز گفت: در مجموع ۷۴ هزار خانواده دچار آسیب شدند که حدود هزار خانوار از آنان روستایی بودند. از این تعداد، ۳ هزار و ۸۴۲ خانوار خسارت جزئی منزل، ۹۰۰ خانوار خسارت اساسی و ۵۸۶ خانوار تخریب کامل منزل را تجربه کردند. همچنین ۸۳ نفر نیز در بخش خودرو دچار آسیب شدند و سایر خسارتها مربوط به معیشت و اشتغال خانوارها بوده است.
وی افزود: استان تهران با یکهزار و ۸۵۷ خانوار، بیشترین تعداد خانوار آسیبدیده را داشته و پس از آن استانهای بوشهر، کرمانشاه، ایلام و کردستان قرار دارند. همچنین حدود ۹۹۰ نفر از آسیبدیدگان، از جامعه روستایی تحت حمایت بودهاند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تأکید بر رفع دغدغههای معیشتی خانوادههای تحت حمایت که در جنگ اخیر دچار آسیب شدهاند، اظهار داشت: با توجه به اینکه حدود ۳۰۰ هزار خانوار مستأجر تحت پوشش داریم، تمامی پرداختهای مربوط به اجاره مسکن آنها به موقع انجام شده است تا هیچگونه صف پشتنوبتی برای این سرفصلهای حمایتی ایجاد نشود. همچنین به مددجویانی که نیازمند تکمیل ودیعه مسکن بودند، خدمات لازم ارائه شده است.
وی در خصوص تأمین لوازم ضروری منزل برای آسیبدیدگان افزود: با تعامل انقلابی صورتگرفته میان کمیته امداد، بنیاد علوی و بنیاد مسکن، در ۱۱ استان تقسیم کار صورت گرفت و مقرر شد کمیته امداد تأمین لوازم ضروری زندگی این خانوارها را بر عهده بگیرد. پرداختهای مربوط به این بخش در هفته جاری نهایی میشود تا خانوادهها بتوانند برای تهیه اقلام ضروری اقدام کنند.
بحیرائی با اشاره به حمایت از ایتام گفت: با همکاری آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، برای ۶۰ هزار یتیم تحت پوشش، در حوزه تأمین پوشاک اقدام شد. این خدمات با حفظ کرامت خانوادهها و از طریق پلتفرمهای مجازی، با انتخاب خود مددجویان به دست آنها رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۴۵ هزار و ۲۶۰ نفر از افراد آسیبدیده از جنگ از کمکهای موردی و حمایتی بهرهمند شدهاند، تصریح کرد: پرونده ۸۷۵ خانوار که نیاز به لوازم ضروری داشتند تکمیل شده و تمام تلاش ما این است که ظرف دو هفته آینده، پرداختهای مربوط به تعمیرات جزئی و تأمین لوازم منزل این عزیزان به صورت کامل انجام شود.معاون کمیته امداد در پایان با اشاره به وضعیت سالمندان تحت پوشش گفت: حدود ۳۰ درصد از جامعه هدف ما را سالمندان تشکیل میدهند که ۵۴ درصد آنان را زنان سالمند شامل میشوند. در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۳۱ هزار سالمند تحت حمایت ما قرار دارند که با بهرهگیری از مددکاران و مشاوران متخصص، برنامههای ویژهای برای توانمندسازی، افزایش تابآوری و بازتوانی این عزیزان در حال اجراست تا خدمات شایستهای به آنان ارائه شود.
