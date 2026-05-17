۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

ابلاغ اصلاحیه تعرفه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور

مصوبه اصلاحی هیئت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه اصلاحی هیئت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو برای ایرانیان ساکن خارج از کشور از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

بر اساس نظر مجلس درباره بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، واردات خودرو توسط ایرانیان دارای کارت اقامت در خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ برای هر فرد یک دستگاه خودرو مجاز است. این واردات خارج از سقف تعیین‌شده و بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار متقاضی انجام می‌شود.

همچنین طبق این قانون، حقوق ورودی واردات این خودروها معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. بر همین اساس، برخی ردیف‌های جدول بند (۲) مصوبه قبلی که تعرفه واردات خودرو را کمتر از ۱۰۰ درصد تعیین کرده بودند، مغایر با قانون تشخیص داده شده و اصلاح شده‌اند.

سمیه رسولی

