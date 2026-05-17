به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی فدراسیون ووشو، حمیدرضا سلیمانی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با هیأت همراه ظهر امروز یکشنبه در محل فدراسیون ووشو حضور یافت و با امیر صدیقی دیدار و گفتوگویی داشت.
در جریان این دیدار، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین فدراسیون ووشو و ادارهکل امور فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز برگزار شد و طرفین مفاد همکاری مشترک با یکدیگر را به امضا رساندند.
امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو در این باره اظهار داشت: فدراسیون ووشو مفتخر است که در راستای مسئولیت اجتماعی خود برای قشر آسیبپذیر و آسیبدیده جامعه با ایجاد پل ارتباطی گسترده و سازنده با سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، گامی مترقی برداشتهاست. مطمئناً گسترش تایچی و چیکنگ تأثیری شگرف بر مدیریت ذهن، تربیت جسم و کاهش تنشهای ذهنی زندانیان خواهد داشت و میتواند در ادامه در قالب یک هنر برای طرح سفیران نیز مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
حمیدرضا سلیمانی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز با تقدیر از تلاشهای فدراسیون ووشو جهت انعقاد این تفاهمنامه مشترک، گفت: فرصت خوب و مغتنمی در اختیار سازمان قرار گرفته تا در هم برای کارکنان سازمان و تایچی برای زندانیان برای نخستین بار، کیفیت زندگی داخل زندان را برای زندانیان با مدیریت ذهن و جسم بهبود بخشیده و آمادگی جسمانی کارکنان را نیز ارتقا بدهیم. بر اساس این تفاهمنامه، ابتدا مفاد را بهصورت پایلوت در دو استان کشور اجرایی میکنیم و انشاالله در صورت موفقیت طرح، در تمام کشور این طرح را توسعه بدهیم.
