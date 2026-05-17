به گزارش خبرنگار مهر، عادل سیوسهمرده ظهر یکشنبه در مراسم سالروز دیدار رهبر شهید با دانشگاهیان کردستان در اردیبهشتماه سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: سفر تاریخی رهبر انقلاب به کردستان را باید یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر استان دانست؛ سفری که علاوه بر تقویت امید و همبستگی اجتماعی، ظرفیتهای علمی، فرهنگی و انسانی کردستان را بیش از گذشته نمایان کرد.
وی افزود: حضور رهبر شهید در جمع دانشگاهیان کردستان، خاطرهای عزتآفرین و امیدبخش برای جامعه علمی استان بود و ایشان در سخنان خود دانشگاه را کانون تولید علم، اندیشه و حرکت به سوی آینده معرفی کردند.
رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر توسعه متوازن مناطق مرزی بیان کرد: معظمله مردم کردستان را مردمی فرهنگدوست، وفادار، مؤمن و برخوردار از استعدادهای فراوان توصیف و بر ضرورت جبران عقبماندگیهای تاریخی استان و توجه ویژه به توسعه علمی، اقتصادی و فرهنگی آن تأکید کردند.
سیوسهمرده ادامه داد: دانشگاه کردستان پس از آن سفر ارزشمند، با حمایتهای نظام، دولت و مسئولان استانی توانسته است در حوزههای آموزشی، پژوهشی و عمرانی گامهای مؤثری بردارد و بخشی از این پیشرفتها حاصل نگاه ویژهای است که در جریان همان سفر تاریخی شکل گرفت.
وی احداث مجموعه کلاسهای آموزشی دانشگاه را از مهمترین دستاوردهای آن سفر عنوان کرد و گفت: این پروژه با هدف توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و تأمین امکانات مناسب برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی اجرا شد و امروز بخش مهمی از ظرفیت آموزشی دانشگاه را تشکیل میدهد.
رئیس دانشگاه کردستان همچنین به خرید زمین کشاورزی ۵۰ هکتاری برای دانشگاه اشاره کرد و افزود: این اقدام آیندهنگرانه زمینه توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و کاربردی در حوزه کشاورزی را فراهم کرده و اکنون بستری مناسب برای آموزش عملی دانشجویان و اجرای طرحهای تحقیقاتی به شمار میرود.
وی تصریح کرد: طی ۱۷ سال گذشته هزاران دانشجو از ظرفیتهای ایجاد شده در این دو پروژه بهرهمند شدهاند و این موضوع نشاندهنده اهمیت سرمایهگذاری در زیرساختهای علمی و پژوهشی کشور است.
سیوسهمرده خاطرنشان کرد: امروز دانشگاه کردستان با تکیه بر توان علمی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و حمایت مسئولان، مسیر رشد و توسعه خود را با قدرت ادامه میدهد و تلاش دارد در تراز دانشگاههای اثرگذار کشور و منطقه ایفای نقش کند.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان، از تلاش استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش جمعی، دانشگاه کردستان در مسیر توسعه علمی و تربیت نسل آینده کشور بیش از پیش موفق باشد.
