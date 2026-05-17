به گزارش خبرنگار مهر، خورخه فرناندو لفبره نیکلاس، سفیر کوبا در جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز در جریان سفر به این استان در جمع خبرنگاران، بر عمق روابط راهبردی دو کشور در سایه تهدیدات فزاینده ایالات متحده تأکید کرد و مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی را نمونهای تاریخی و الهامبخش برای ملتهای تحت تحریم خواند.
وی با اشاره به قدمت نیم قرنی روابط دیپلماتیک تهران-هاوانا، شرایط کنونی بینالمللی را عامل تعمیق همبستگی دو کشور دانست و تصریح کرد: روابط دیپلماتیک ما بیش از ۵۰ سال سابقه دارد، اما آنچه امروز اهمیت مضاعف یافته، قرار گرفتن هر دو کشور زیر تهدیدات و فشارهای روزافزون ایالات متحده است. تهدید به جنگ و اقدامات خصمانه جدید، هر روز ما را به هم متحدتر میکند.
سفیر کوبا با اشاره به پیشینه طولانی همکاریها در حوزه پزشکی، تولید واکسن را نگین این همکاریها توصیف کرد و گفت: همکاری ما تنها به حوزه سیاسی و بینالمللی محدود نیست؛ ما دهههاست در زمینه بیوتکنولوژی با یکدیگر همکاری داریم و تجربه بسیار موفقی در تولید واکسنهای بیوتکنولوژی کسب کردهایم.
تحسین مقاومت ایران در برابر تحریمها
لفبره نیکلاس در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به خبرنگار مهر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریمهای گسترده را سرمشقی برای کوبا ارزیابی کرد و اظهار داشت: مردم کوبا برای مقاومت مردم ایران ارزش بسیاری قائلند. هر دو کشور سالهاست با تحریمهای گسترده روبرو هستند، اما آنچه ما مشاهده کردیم، توانایی شگرف ایران در دفاع از کشورش با وجود این محدودیتهاست. این تجربه برای ما آموزنده است تا با گسترش همبستگی، از آن در دفاع از کشور خود بهره ببریم.
این دیپلمات ارشد کوبایی، مقاومت ایران در برابر حملات را فراتر از یک واکنش مقطعی، نگینی درخشان در تاریخ معاصر جهان دانست و تأکید کرد: این دفاع و مقاومت در مقابل صهیونیستها و آمریکاییها، یک نمونه مثالزدنی است که در تاریخ ماندگار خواهد شد و برای همیشه جزو مهمترین بخشهای تاریخ پرافتخار ایران ثبت میشود.
سفیر کوبا که به منظور بازدید از ظرفیتهای استان به این منطقه سفر کرده، در جریان بازدید از یکی از کاخهای تاریخی آسیبدیده در دوران جنگ، بر اهمیت حفظ میراث فرهنگی برای آیندگان تأکید کرد.
وی با ابراز خرسندی از تبدیل این بنای تاریخی به یک کارگاه آموزشی مرمت برای دانشجویان، تصریح کرد: شناخت تاریخ، فرهنگ و نحوه زندگی نسلهای گذشته برای هر کشوری حیاتی است. اینکه این کاخ که محل زندگی پادشاهان بوده، اکنون به مکانی برای آموزش و یادگیری دانشجویان تبدیل شده، اقدامی بسیار ارزشمند است. مرمتی که در اینجا انجام میشود، تضمینی برای انتقال هویت به نسلهای بعدی است.
سفیر کوبا در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره آسیبهای وارده به بناهای تاریخی ایران در جریان حملات دشمن، این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت توصیف و تصریح کرد: آنچه در جنگ رخ داد، اقداماتی ضد بشری بود که نباید هرگز اتفاق بیفتد. تخریب آثار تاریخی و حمله به فرهنگ یک ملت، تأثیرات عمیقی بر مردم میگذارد. ما امیدواریم سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو این حملات را ثبت و محکوم کنند.
لفبره نیکلاس در پایان با آرزوی موفقیت برای تیمهای مرمتگر ایرانی، ابراز امیدواری کرد که این مجموعه تاریخی هرچه سریعتر به اوج شکوه خود بازگردد.
