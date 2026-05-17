۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

نتانیاهو شامگاه امروز درباره ایران نشست امنیتی برگزار می‌کند

منابع صهیونیستی از برگزاری نشست ویژه امنیتی نتانیاهو با مقامات امنیتی این رژیم درباره ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از برگزاری نشست ویژه امنیتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری جنگ علیه ایران خبر دادند.

رسانه های صهیونیستی مدعی شدند: نتانیاهو عصر امروز نشست امنیتی در سایه احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران برگزار خواهد کرد.

این منابع جزئیات بیشتری فاش نکردند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی خبر داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم امشب درباره ایران جلسه امنیتی برگزار می‌کند.

گفتنی است نتانیاهو در پی گفتگوی اخیر خود با ترامپ بار دیگر ایران را به از سرگیری جنگ تهدید و ادعاهایی مطرح کرده بود.

    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      چرا بایداین نتانیاهو زنده باشه!چرا هیچکس این موجود خونخوار که قاتل هزاران انسان وکودک بیگناه دراین منطقه هست ودست بردارهم نیست از جنگ وآدم کشی رو نمیکشه؟!.زنده موندن این حرامه
    • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      نتانیاهو ترامپ هردو غلط کردن .لعنتی های جنگ طلب آدم کش، کودک کش،

