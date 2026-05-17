به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از برگزاری نشست ویژه امنیتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری جنگ علیه ایران خبر دادند.

این منابع جزئیات بیشتری فاش نکردند.

گفتنی است نتانیاهو در پی گفتگوی اخیر خود با ترامپ بار دیگر ایران را به از سرگیری جنگ تهدید و ادعاهایی مطرح کرده بود.