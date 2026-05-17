درخواست تایلند از ایران برای بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، سیهاساک فوآنگ کتکئو، وزیر امور خارجه تایلند، در دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد. این دیدار در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای بریکس در دهلی‌نو برگزار شد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه تایلند در گفت‌وگویی غیررسمی با همتای ایرانی خود نگرانی بانکوک را نسبت به درگیری‌های خاورمیانه و پیامدهای اقتصادی جهانی آن مطرح کرد و به‌طور ویژه به محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز اشاره داشت؛ گذرگاهی راهبردی که بسیاری از کشتی‌های کشورهای مختلف در آن با محدودیت تردد مواجه شده‌اند.

عراقچی نیز در پاسخ اعلام کرد که نگرانی‌های تایلند و اهمیت بازگشایی این مسیر مهم دریایی را درک می‌کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با دستیابی به توافق صلح میان ایران و آمریکا، شرایط برای رفع محاصره و بازگشایی تنگه هرمز فراهم شود.

در این دیدار، وزیر خارجه تایلند همچنین اعلام کرد که کشورش قصد دارد به‌زودی کمک‌های بشردوستانه شامل دارو و تجهیزات پزشکی را از طریق عمان به ایران ارسال کند.

تنش‌های منطقه‌ای پس از آن افزایش یافت که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه حملاتی را علیه ایران انجام دادند؛ اقدامی که با واکنش تلافی‌جویانه تهران علیه اسرائیل و همچنین برخی متحدان آمریکا در خلیج فارس همراه شد و در پی آن تنگه هرمز نیز بسته شد.

آتش‌بس از ۸ آوریل با میانجی‌گری پاکستان برقرار شد، اما مذاکرات انجام‌شده در اسلام‌آباد به توافقی پایدار منجر نشد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ادامه این آتش‌بس را به‌طور نامحدود تمدید کرد.