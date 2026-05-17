پورذهبی:رهبر شهید باخلق گفتمان ومدیریت بحران الگوی حکمرانی اثرگذار بود

به گزارش خبرنگار، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر یکشنبه در مراسم سالروز گرامیداشت سفر رهبر شهید به کردستان و دیدار با دانشگاهیان، ضمن تسلیت شهادت امام جواد(ع)، با استناد به آیه ۲۰۷ سوره بقره اظهار کرد: کسانی که در مسیر جهاد و مبارزه برای رضای الهی گام برمیدارند، مصداق روشن این آیه شریفه هستند و هنگامی که این مسیر به شهادت ختم شود، جلوه کاملتری پیدا میکند.
وی افزود: رهبر شهید بهواسطه سالها حضور در عرصههای مختلف مدیریتی، سیاسی و فرهنگی، شخصیتی اثرگذار و دارای تجربهای کمنظیر در حکمرانی بود و میتوان درباره شیوه مدیریتی و مرام فکری ایشان ساعتها سخن گفت.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به خاطرات خود از دیدارهای مختلف با رهبر شهید از سال ۱۳۶۰ تاکنون، بیان کرد: در سالهای اخیر نیز در جلسات مختلفی که با حضور نمایندگان ولیفقیه و مسئولان دانشگاهی برگزار شد، نکات مهم و راهبردی از سوی ایشان مطرح میشد که بسیاری از آنها هنوز قابلیت تبیین و استفاده دارد.
پورذهبی با تأکید بر نقش دانشگاهها در تربیت نسل آینده تصریح کرد: رهبر شهید معتقد بود دانشگاه باید جوانانی مؤمن، انقلابی، وطندوست، استقلالخواه و استکبارستیز تربیت کند و این مسئولیت مستقیماً بر عهده مدیران و روسای دانشگاههاست.
وی یکی از مهمترین ویژگیهای رهبر شهید را بهرهگیری از تجربههای دهه نخست انقلاب دانست و گفت: ایشان از تجربههای دوران رهبری امام راحل درس گرفت و تلاش کرد بسیاری از آسیبها و چالشهای گذشته تکرار نشود.
نماینده ولیفقیه در کردستان جامعیت فکری را از دیگر شاخصههای شخصیتی رهبر شهید عنوان کرد و افزود: تسلط بر حوزههای مختلف از جمله تاریخ، فرهنگ، کتاب، هنر، فیلم و مسائل اجتماعی، نشاندهنده عمق مطالعه و نگاه دقیق ایشان بود.
حجتالاسلام پورذهبی ادامه داد: رهبر شهید در واژهسازی و خلق مفاهیم اثرگذار نیز توانمند بود و اصطلاحاتی که در سخنان خود به کار میبرد، بهسرعت در فضای عمومی جامعه جریان پیدا میکرد.
وی همچنین مدیریت بحران را از دیگر ویژگیهای برجسته ایشان برشمرد و خاطرنشان کرد: در حوادث و بحرانهای مختلف کشور، رهبر شهید با آرامش، تدبیر و خلق موقعیت، توانست افکار عمومی و جریانهای اجتماعی را مدیریت کند.
نماینده ولیفقیه در کردستان در پایان تأکید کرد: تبیین مرام، سیره مدیریتی و شیوه حکمرانی رهبر شهید برای نسل جوان و دانشگاهیان ضروری است و باید این مسیر بهصورت جدی در فضای علمی و فرهنگی کشور دنبال شود.
