افتتاح شرکت تولیدی لوازم خانگی در گرمسار؛ ۱۴۵ نفر شاغل شدند

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح یک شرکت تولیدی «صنایع پیشرو» با حضور محمد نوری دستیار ویژه رئیس جمهور در گرمسار خبر داد و بیان کرد: این شرکت در زیربنایی به مساحت ۱۴ هزار و ۱۷۴ متر مربع ساخته شده است.

وی توضیح داد: این شرکت در حوزه تولید لوازم خانگی فعال است که تولید ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی و سایر محصولات مرتبط را در دستور کار خود دارد.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه احداث واحدهای تولیدی و صنعتی علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی در بهبود وضعیت اشتغال منطقه و شهرستان نیز اثر گذار است، توضیح داد: ۱۴۵ نفر در این واحد تولیدی شاغل شدند.

همتی ادامه داد: علاوه بر راه اندازی این واحدها از صنایع صنعتی به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و تقویت اشتغال در گرمسار استقبال می شود.