به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تاریخ پنجاهساله جامعه ایران» نوشته محمد رسولی، تاریخدان و شاهنامهشناس، روانه بازار نشر شد. این اثر که توسط انتشارات سبزان منتشر شده، روایتگر پیوند زندگی فکری نویسنده با رخدادهای پرتنش نیمقرن اخیر ایران است.
کتاب حاضر در قالب زندگینامهای مختصر از سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۴، کوشیده است تاریخ معاصر ایران را نه به صورت فهرستی از وقایع، بلکه در بستری انسانی و اجتماعی بازخوانی کند. نویسنده با بهرهگیری از تجربههای شخصی، مشاهدات مستقیم و تأملات علمی خود، مسیر شکلگیری اندیشهاش را از آغاز علاقه به تاریخ و ادبیات ایران تا ورود به پژوهشهای تخصصی شاهنامه روایت کرده است.
محمد رسولی در این کتاب، شاهنامه فردوسی را فراتر از یک متن ادبی و بهمثابه گنجینهای از حافظه تاریخی و فرهنگی ایرانیان میداند. او با رویکردی نو و پرسشگرانه، کوشیده است میان تحولات سیاسی-اجتماعی پنجاه سال اخیر و میراث کهن ایران زمین پیوند معناداری برقرار کند.
از ویژگیهای این اثر میتوان به جابهجایی میان روایت فردی و تاریخی اشاره کرد؛ جایی که خواننده با ترکیبی از خاطره، تحلیل انتقادی و تأملات اخلاقی روبهرو میشود. نویسنده به جای داوریهای شتابزده، پرسشهایی بنیادین درباره روندهای فرهنگی، اجتماعی و فکری جامعه ایران مطرح میکند.
به گفته ناشر، این کتاب برای علاقهمندان به تاریخ معاصر ایران، سرگذشت اندیشمندان ایرانی و مطالعات شاهنامه، اثری خواندنی و الهامبخش است. «تاریخ پنجاهساله ایران» علاوه بر گزارش گذشته نزدیک، دعوتی است به اندیشیدن دوباره درباره مسیر پیمودهشده و چشمانداز پیشِ روی جامعه ایران.
