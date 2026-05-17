به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیامانتینو آزودو روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت) در کنفرانس سرمایهگذاری نفت، گاز و معدن آنگولا در لندن در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که این کشور قصد دارد تولید نفت خود را در سال آینده ثابت نگه دارد و هدف اصلی حفظ تولید یک میلیون بشکه در روز برای سال ۲۰۲۷ است.
این کشور آفریقایی در سال ۲۰۲۴ بهدلیل اختلافنظر درباره سهمیههای تولید، از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج شد. هر چند بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، تولید روزانه نفت خام این کشور از آن زمان از یک میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۴ به یک میلیون و ۷۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
بسیاری از کشورهای آفریقایی دیگر که به واردات فرآوردههای نفتی بهشدت وابسته هستند، با افزایش قیمتها با مشکل روبهرو شدهاند. با بالا رفتن قیمتهای سوخت دولتها مجبور به اجرای اقدامات اضطراری برای کاهش تأثیر بر مصرفکنندگان شدهاند، اپراتورهای هواپیمایی هزینههای بیشتری را برای سوخت اعمال کردهاند و کشاورزان برای دسترسی به گازوئیل پیش از فصل کاشت با چالشهای روبهرو هستند.
آزودو همچنین گفت: آنگولا در حال افزایش ظرفیت پالایش نفت است که این اقدام به خودکفایی این کشور و تبدیلشدن به صادرکننده سوخت کمک خواهد کرد.
دادههای کپلر نشان میدهد که این کشور در ماه آوریل روزانه حدود ۸۸ هزار بشکه فرآوردههای نفتی وارد کرده که نیمی از آن بنزین بوده است.
وزیر نفت و معدن آنگولا با اشاره به اینکه پالایشگاه کابیندا با ظرفیت ۳۰ هزار بشکه در روز کار میکند، گفت که ۳۰ هزار بشکه دیگر به ظرفیت این کارخانه اضافه خواهد شد، اما زمان مشخصی برای آن اعلام نکرد.
وی افزود: ساخت پالایشگاه لوبیتو که توسط شرکت نفت دولتی سونانگول در حال انجام است، حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته است و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۹ به پایان برسد. این پالایشگاه با ظرفیت ۲۰۰ هزار بشکه در روز به بزرگترین پالایشگاه این کشور تبدیل خواهد شد.
نظر شما