مرادخانی: سهم زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱.۱۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای اداری استان زنجان در سال جاری به تبیین ابعاد جنگ اقتصادی علیه ایران پرداخت و اظهار کرد: کشوری که با آن در تقابل اقتصادی هستیم، حدود ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد، در حالی که سهم ایران تنها نیم درصد است. به عبارت دیگر، اقتصاد آمریکا تقریباً ۵۰ برابر اقتصاد ایران برآورد می‌شود و این کشور از قدرت خود برای تحریم کشورهای متعامل با ایران نیز استفاده می‌کند.

وی افزود: با این حال، اگر وضعیت را با هر شاخص و معیاری ارزیابی کنیم، کشور در این مبارزه اقتصادی عملکرد قابل‌قبولی داشته و توانسته در برابر فشارها مقاومت کند.

مرادخانی شرایط تورمی موجود را یکی از پیامدهای جنگ اقتصادی خواند و تصریح کرد: تورم عمدتاً ناشی از دو عامل «فشار عرضه» و «فشار تقاضا» است. در شرایط فعلی، محدودیت‌های ارزی و اختلال در مبادلات تجاری، به‌ویژه در مسیرهای دریایی، عامل اصلی فشار بر عرضه کالاها به شمار می‌رود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: پرداخت ماهانه یک میلیون تومان یارانه نقدی به هر نفر، حجم تقاضا را در جامعه افزایش داده که این موضوع در کنار سایر عوامل به دامن زدن به تورم انجامیده است. همچنین پیش‌بینی خرید تضمینی ۶۰۰ هزار تن گندم در استان و تأمین منابع مالی آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، می‌تواند بر حجم نقدینگی و تورم اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه سهم استان زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱٫۱۵ درصد است، خاطرنشان کرد: این استان به دلیل سهم محدود در اقتصاد ملی، شدیداً از شرایط اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد.

مرادخانی افزود: حتی اگر در استان قیمت کالایی را پایین‌تر از نرخ معمول نگه داریم، جابه‌جایی کالا میان استان‌ها کنترل این وضعیت را دشوار می‌کند. به عنوان نمونه، زمانی که قیمت مرغ در زنجان ۲۰۰ هزار تومان کمتر از استان‌های همجوار بود، برای جلوگیری از قاچاق کالا ناگزیر از ظرفیت پلیس استفاده کردیم.

معاون استاندار زنجان از تغییر مسیرهای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، هم‌اکنون از مسیرهای زمینی جایگزین استفاده می‌شود، از جمله مسیر سیستان و بلوچستان (اتصال به پاکستان)، خراسان جنوبی (افغانستان) و همچنین مسیر ترکیه و عراق از طریق بندر مرسین ترکیه. در این زمینه با تجار مختلف برای تأمین کالاهای اساسی رایزنی‌هایی انجام شده است.

مرادخانی به اقدامات دستگاه‌های اجرایی استان در حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: اداره کل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شرکت‌های خدماتی، وصول بخشی از مطالبات خود را به تعویق انداخته‌اند. همچنین تسهیلاتی تا سقف ۴۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت شش‌ماهه برای حفظ اشتغال واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون ۹۹ مصوبه داشته که ۹۰ مورد از آنها به طور کامل اجرایی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان با قدردانی از همه دستگاه‌های اجرایی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با جابه‌جایی ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای برقراری پرواز، اقدامی کم‌سابقه در سطح کشور انجام داد.

مرادخانی افزود: همچنین علوم پزشکی و هلال‌احمر در تأمین دارو و تجهیزات، و دستگاه‌هایی مانند تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در تشدید نظارت‌های بازار فعال بوده‌اند. در مجموع، در این جنگ اقتصادی، ایران پیروز میدان بوده است.