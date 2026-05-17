به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران از بررسی طرحی در شورای شهر خبر داد که بر اساس آن استفاده از مترو و حمل‌ونقل عمومی برای برخی گروه‌های اجتماعی به صورت رایگان یا با شرایط ویژه در نظر گرفته می‌شود.

این طرح مورد توجه تعدادی از اعضای شورا قرار گرفته و برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر در دستور کار قرار داده شده است.

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های مترو را شهرداری پرداخت می‌کند و کمتر از ۱۰ درصد هزینه‌ها از طریق بلیت توسط شهروندان پرداخت می‌شود.

در طرح رایگان شدن مترو و اتووبوس، پیش‌بینی شده افرادی که در اداره شهر مشارکت دارند، مانند شهروندان خوش‌حساب در پرداخت عوارض شهری، بتوانند از خدمات مترو و حمل‌ونقل عمومی به صورت رایگان استفاده کنند.

همچنین در این طرح گروه‌هایی مانند اصحاب رسانه، خبرنگاران، پیشکسوتان ورزشی، بازنشستگان لشکری و کشوری، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و دهک‌های درآمدی یک تا سه که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می‌شوند، مشمول استفاده رایگان از حمل‌ونقل عمومی خواهند شد.

در این طرح پیش‌بینی شده تا زمان طی شدن مراحل بررسی و تصویب نهایی، روند رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس همانند گذشته ادامه داشته باشد.

این طرح سه ‌شنبه در صحن علنی شورای شهر بررسی خواهد شد.