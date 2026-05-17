به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد، امروز در جلسه هماهنگی و سازماندهی پویش ملی «جان‌فدایان» با حضور فرماندهان سپاه نظرآباد و جمعی از مسئولان ادارات مرتبط در محل فرمانداری نظرآباد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ساماندهی و انسجام‌بخشی به این پویش، اظهار داشت: پویش جان‌فدایان در ابعاد مختلف شکل گرفته و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، سازماندهی شده و به‌صورت هدفمند فعالیت کند.



فرماندار نظرآباد با بیان اینکه این پویش صرفاً محدود به حوزه نظامی نیست، افزود: موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و سایر عرصه‌های خدمت‌رسانی نیز در چارچوب این پویش قرار می‌گیرد و باید از همه ظرفیت‌ها برای اثرگذاری بیشتر استفاده شود.



وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، منسجم و یکپارچه در سطح شهرستان تأکید کرد و گفت: لازم است روند اطلاع‌رسانی درباره اهداف، برنامه‌ها و نحوه مشارکت در پویش «جان‌فدایان» به‌صورت هماهنگ و شفاف انجام شود تا زمینه حضور گسترده‌تر مردم فراهم گردد.



شمیرانی بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، فضای مجازی، مدارس و دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین بسترهای توسعه این پویش عنوان کرد و افزود: باید از این ظرفیت‌های ارزشمند برای تبیین اهداف پویش و جلب مشارکت اقشار مختلف مردم به‌خوبی استفاده شود.



فرماندار نظرآباد همچنین خواستار دعوت از اقشار مختلف داوطلبان «جان‌فدا» در حوزه‌های گوناگون شد و تصریح کرد: افرادی که در بخش‌های مختلف از جمله پزشکان، وکلا و دیگر گروه‌های تخصصی ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در عرصه خدمت‌رسانی نقش مؤثری ایفا کنند و لازم است زمینه حضور و فعالیت آنان فراهم شود.

در پایان این جلسه، بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های مردمی برای پیشبرد اهداف پویش ملی «جان‌فدایان» در شهرستان نظرآباد تأکید شد.