به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که تب و تاب اعلام فهرست نهایی تیم ملی ایران برای حضور در جمع ۲۳ بازیکن اولیه جام جهانی ۲۰۲۶ بالا گرفته بود، ساختمان مرکز ملی فوتبال شب‌هایی متفاوت را پشت سر گذاشت؛ شب‌هایی طولانی با جلساتی فشرده که تا پاسی از شب ادامه داشت و در اتاق سرمربی تیم ملی بزرگسالان، تصمیم‌هایی گرفته می‌شد که می‌توانست سرنوشت بسیاری از بازیکنان را تغییر دهد.

امیر قلعه‌نویی و اعضای کادر فنی‌اش طی هفته‌های اخیر بارها دور یک میز نشستند تا درباره جزئی‌ترین مسائل فنی، بدنی و حتی پزشکی بازیکنان به جمع‌بندی برسند. جلساتی که گاهی از حالت رسمی خارج می‌شد و با حضور خصوصی یک یا دو عضو کادر ادامه پیدا می‌کرد؛ نشست‌هایی طولانی که محور اصلی آن رسیدن به فهرستی متفاوت برای جام جهانی بود.

سرمربی تیم ملی در این مسیر تصمیم گرفت نگاه سنتی به انتخاب بازیکنان را کنار بگذارد. او از آنالیزورهای تیمش خواسته بود هنگام بررسی عملکرد نفرات در پست‌های مختلف، نام‌ها را فراموش کنند و صرفاً بر قابلیت‌ها تمرکز داشته باشند؛ رویکردی که باعث شد برخی چهره‌های شناخته‌شده و حتی بازیکنانی که انتظار می‌رفت حداقل در اردوی ترکیه حاضر شوند، از فهرست کنار گذاشته شوند.

همین موضوع نشان داد که قرار نیست تیم ملی با فهرستی پرتعداد و صرفاً تشریفاتی راهی اردوی آماده‌سازی شود. کادر فنی ترجیح داد از همین حالا شاکله اصلی تیم را مشخص کند تا تنها نفراتی در اردو حضور داشته باشند که شانس واقعی برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ دارند.

قلعه‌نویی که اخیراً اعلام فهرست ۳۰ نفره را «سخت‌ترین تصمیم زندگی‌اش» توصیف کرده بود، در روزهای پایانی با تردیدهای جدی مواجه شد؛ به‌ویژه در دو پست دفاع و مهاجم که رقابت فشرده‌ای میان چند بازیکن وجود داشت. حتی گفته می‌شود اختلاف‌نظرها و بررسی‌های نهایی درباره انتخاب دو بازیکن خاص باعث شد اعلام فهرست نهایی تیم ملی با دو روز تأخیر انجام شود.

وضعیت پزشکی بازیکنان نیز نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشت. سرمربی تیم ملی از کادر پزشکی خواسته بود آخرین وضعیت پرونده تمام نفرات را به‌صورت دقیق ارائه کنند تا کوچک‌ترین ابهامی درباره شرایط جسمانی بازیکنان باقی نماند. بررسی‌هایی که در کنار گزارش‌های فنی و تاکتیکی، معیار نهایی دعوت یا خط خوردن بسیاری از نفرات شد.

حالا و در فاصله باقی‌مانده تا آغاز مسیر رسمی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، به نظر می‌رسد قلعه‌نویی بیش از هر زمان دیگری به دنبال ساختن تیمی چندمنظوره، آماده و کم‌ریسک است. تیمی که انتخاب نفراتش نه بر اساس نام‌ها، بلکه بر پایه جزئیاتی انجام شده که ساعت‌ها پشت درهای بسته مرکز ملی فوتبال مورد بحث قرار گرفته است.

با این حال باید منتظر بود و براساس نتایجی که در جام جهانی رقم می خورد قضاوت کرد که آیا آنالیزها و آمارهایی که کادر فنی و سرمربی تیم ملی می دهند با واقعیت همخوانی داشته یا عوامل دیگری در انتخاب بازیکنان تاثیرگذار بوده و آمارها غیرواقعی بوده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل