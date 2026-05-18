نبی: امیدواریم دل ملت ایران را در جام جهانی ۲۰۲۶ شاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی، پیش از عزیمت این تیم به ترکیه گفت: همانطور که مستحضرید تیم ملی راهی ترکیه می شود تا طبق برنامه از پیش تعیین شده، دو بازی قطعی دوستانه داشته باشد. یکی از این تیم ها گامبیا است و تیم دوم را پس از عقد نهایی قراراداد در دو سه روز آینده، اعلام خواهیم کرد. یک بازی هم با باشگاهی از ترکیه خواهیم داشت.

وی افزود: تیم ملی سپس راهی شهر توسان در اریزونا خواهد شد و آنجا با پورتوریکو بازی خواهیم کرد. با توجه به مینی کمپ هایی که کادر فنی در تهران برگزار کرد امیدواریم اردوی ترکیه مکمل خوبی باشد تا نظر فنی آقای قلعه نویی را مهیا کند.

نبی با ابراز رضایت از شرایط بازیکنان برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: کادر فنی از لحاظ روحی و انگیزشی بسیار خوب با بازیکنان در ارتباط بودند. تیم هم با توجه به مراسم بدرقه که در میدان انقلاب تهران برگزار شد باعث افزایش انگیزه آنها شده است و امیدواریم نتایج خوبی کسب کنیم و ملت شریف ایران از عملکرد تیم راضی باشند.

مدیر تیم ملی ایران گفت: آقای تاج با مسئولان فیفا برای تسریع در امور جاری تیم ملی در جام جهانی جلسات خوبی داشت. حمایت های رئیس فدراسیون به همراه آقای دنیامالی وزیر ورزش و همچنین دولت محترم جمهوری اسلامی ایران همیشه بوده است و امیدواریم نتایج در جام جهانی به گونه ای رقم بخورد که ملت ایران از نتایج رضایت مند باشند.