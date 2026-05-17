  1. استانها
  2. یزد
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

کشف سلاح جنگی و ادوات شکار غیرمجاز در میبد

کشف سلاح جنگی و ادوات شکار غیرمجاز در میبد

یزد - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میبد از کشف و ضبط سلاح جنگی و ادوات شکار غیرمجاز در یک عملیات مشترک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر کارگر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست میبد با همکاری نیروی انتظامی خضرآباد و نیروهای قرق کوه مسجد، در بازرسی از یک منزل مسکونی موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه سه عدد فشنگ مربوطه، یک قبضه اسلحه بادی پی‌سی‌پی به همراه تعدادی فشنگ، یک دستگاه دوربین چشمی، دو عدد کوله‌پشتی، ۱۰ عدد فشنگ برنو، ۲۰ عدد فشنگ ساچمه‌زنی و یک دستگاه تله مخصوص کبک‌گیری شدند.

وی افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیربط شد.

کارگر در پایان با قدردانی از همکاری و هماهنگی مؤثر میان نیروهای انتظامی، قرق‌بانان و محیط‌بانان منطقه، تأکید کرد: تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و صیانت از حیات‌وحش منطقه دارد.

کد مطلب 6832879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها