کشف سلاح جنگی و ادوات شکار غیرمجاز در میبد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر کارگر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست میبد با همکاری نیروی انتظامی خضرآباد و نیروهای قرق کوه مسجد، در بازرسی از یک منزل مسکونی موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه سه عدد فشنگ مربوطه، یک قبضه اسلحه بادی پیسیپی به همراه تعدادی فشنگ، یک دستگاه دوربین چشمی، دو عدد کولهپشتی، ۱۰ عدد فشنگ برنو، ۲۰ عدد فشنگ ساچمهزنی و یک دستگاه تله مخصوص کبکگیری شدند.
وی افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیربط شد.
کارگر در پایان با قدردانی از همکاری و هماهنگی مؤثر میان نیروهای انتظامی، قرقبانان و محیطبانان منطقه، تأکید کرد: تعامل و همافزایی دستگاههای مسئول نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات زیستمحیطی و صیانت از حیاتوحش منطقه دارد.
نظر شما