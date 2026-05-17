دمای هوا در خراسان رضوی کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: روند افزایشی دما تا امروز در استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در مشهد دمای روزانه اکنون به ۳۵ درجه می رسد اما از فردا با آغاز روند کاهشی، کمی از شدت گرما کاسته می شود چنانکه به طور میانگین بین هفت تا ۱۰ درجه سلسیوس دمای هوا در استان تا پایان هفته کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: افزایش وزش باد همراه با گرد و غبار در نیمه جنوبی و شرقی استان و بارش‌های رگباری به خصوص در نیمه شمالی استان نیز پدیده غالب جوی تا پایان هفته جاری است.

مبشری نسب با اشاره به احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به نواحی مرکزی گفت: کاهش کیفیت هوا از پیامدهای این سامانه است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سرخس با دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین و فریمان با حداقل دمای ۱۲ درجه خنک‌ترین نقاط استان بودند.