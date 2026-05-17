۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در زنجان

زنجان- رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در شهرهای کوچک استان زنجان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری با اشاره به اجرای بند «ث» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم و با توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، اظهار کرد: هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ارزان‌قیمت طرح ویژه نوسازی برای ۲۲۰ هزار واحد مسکونی موافقت کرده و بر اساس این مصوبه، سقف این وام برای هر واحد به ۴ میلیارد ریال افزایش یافت. 

وی با بیان اینکه مجری پرداخت این وام‌ها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  زنجان است، گفت: بر اساس این مصوبه، بازپرداخت این تسهیلات با اقساط ۲۰ ساله و با نرخ سود ۵ درصد انجام خواهد شد.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان، هدف از پرداخت این تسهیلات را تسهیل نوسازی واحدهای مسکونی و ارتقای کیفیت سکونت در بافت‌های ناکارآمد شهرهای کوچک اعلام کرد و یادآور شد: متقاضیان با دریافت مجوز ساخت و تشکیل پرونده در بنیاد مسکن شهرستان می‌توانند برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی شوند.

حیدری، عدم استفاده از وام نوسازی یا بهسازی مسکن در روستا و شهرهای کم‌جمعیت در سال‌های گذشته، عدم استفاده از امکانات دولتی مسکن (زمین، واحد مسکونی یا وام یارانه‌ای) در مناطق شهری و داشتن فرم (ج) سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی را از شرایط لازم برای اخذ این تسهیلات اعلام کرد و یادآور شد: همچنین مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و پروژه‌هایی که با فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا می شوند در اولویت برای دریافت تسهیلات هستند.

وی ادامه داد: افرادی که از سال ۱۳۸۴ به بعد در روستا یا شهرهای کوچک از تسهیلات مسکن استفاده کرده‌اند، امکان استفاده از طرح‌های حمایتی مسکن در شهرها را ندارند.

