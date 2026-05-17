به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی برای نخستین‌بار در ۱۵ سال گذشته موفق شده است در ارزیابی کیفیت پروژه‌های آموزشی در میان دستگاه‌های اجرایی استان، رتبه نخست را کسب کند.

وی افزود: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق، رعایت زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و مدیریت بهینه منابع و هزینه‌هاست و بیانگر تلاش و تعهد مجموعه نوسازی مدارس استان در توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با تسلیت شهادت هم‌وطنان در حادثه میناب و همچنین شهدای دانش‌آموز استان گفت: کسب این عنوان ارزشمند نه‌تنها افتخاری برای مجموعه نوسازی مدارس، بلکه مایه مباهات برای کل استان است و این اداره‌کل توانسته عنوان «شاگرد اول» را در میان دستگاه‌های اجرایی استان به دست آورد.

فتح‌زاده با اشاره به تخصیص بالاترین میزان اعتبار به اداره‌کل نوسازی مدارس در میان دستگاه‌های فرهنگی و تربیتی استان، ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی و قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان این مجموعه است.

وی همچنین با اشاره به نقش مولدسازی در توسعه فضاهای آموزشی اظهار داشت: مولدسازی می‌تواند فرصت مناسبی برای تقویت نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان باشد و لازم است با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با قدردانی از مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی برای تأمین اعتبار و پیشبرد پروژه‌های مدرسه‌سازی قابل تقدیر است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مالی استان بیان کرد: بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، آذربایجان شرقی تنها استانی است که توانسته در مدت یک ماه، حقوق ۱۰۰ درصدی ۲۱ دستگاه اجرایی را پرداخت کند که این موضوع نشان‌دهنده مدیریت مالی مناسب در استان است.

فتح‌زاده در پایان از استاندار آذربایجان شرقی و معاون عمرانی وی نیز به دلیل حمایت از توسعه زیرساخت‌های استان به‌ویژه در حوزه مدرسه‌سازی قدردانی کرد.

همچنین ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، در جریان بازدید از اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با قدردانی از تلاش‌های این مجموعه اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی نشان‌دهنده هم‌افزایی مؤثر میان دولت، خیران و مردم در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان است.

وی افزود: با تلاش‌های انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ سرانه فضای آموزشی استان به ۵.۸۵ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز برسد و هدف نهایی نیز دستیابی به سرانه ۶.۱ مترمربع برای هر دانش‌آموز تا پایان برنامه پنجم پیشرفت و توسعه است.