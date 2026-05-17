به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی رقابت های فصل جاری لیگ روسیه بین تیم های احمد گروژنی و سوچی از ساعت ۱۸:۳۰ امروز یکشنبه برگزار شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

احمد گروژنی با این نتیجه ۳۷ امتیازی شود و فصل ر ا با قرار گرفتن در رتبه نُهم جدول لیگ برتر روسیه تمام کند.

محمدمهدی زارع در حالی امشب مقابل سوچی دور از ترکیب بود و برای پنجمین هفته پیاپی به‌طور کامل روی نیمکت نشست که فصل را با انجام ۹ بازی در لیگ برتر روسیه و ۵ مسابقه در جام حذفی به پایان رساند و حالا باید خود را آماده حضور در اردوی تیم المپیک ایران کند.