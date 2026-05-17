سرلشکر رضایی: ما در مذاکره جدی و در دفاع جدی تر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس، در برنامه گفت‌وگویی با بیان اینکه ابتدا آمریکایی‌ها باید اقدامی عملی در مذاکرات انجام دهند؛اظهار کرد: ما در مذاکره جدی هستیم و در جنگ و دفاع از ایران جدی‌تر هستیم .

وی با بیان اینکه سفر ترامپ به چین در بدترین شرایط آمریکا اتفاق افتاد بیان داشت: ترامپ سعی داشت در زمانی به چین سفر کند که دست بالاتر را داشته باشد اما وضعیت او در جنگ با ایران باعث شد در موضع ضعف به چین سفر کند. رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید چین هم موافق است که ایران بمب اتم نداشته باشد حال آنکه ایران خود تاکید دارد که بمب اتم نداشته باشد و به دنبال بمب اتم نبوده و ضمنا فتوای رهبری تاکید بر این موضوع است و همچنین سازمان‌های بین‌الملل نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا ادامه داد: ترامپ مدعی است که رئیس جمهور چین بر بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد، حال آنکه ما هم می‌گوییم تنگه برای تجارت باز است و البته برای لشکرکشی و جنگ بسته است و قطعا منظور رئیس جمهور چین نیز همین است و آمریکا برای لشکرکشی به منطقه چه هدفی دارد جز اینکه برای مقابله با چین است و حال چرا ما باید هزینه این تقابل را بپردازیم؟

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصریح کرد: در ازای این دو به اصطلاح دستاورد، آمریکا امتیازات بزرگی به چین داده است از جمله رفع تعرفه ها، پذیرفتن خرید نفت ایران توسط چین و سکوت درباره هشدار چین در خصوص تایوان؛ پس از بُعد فنی و تاکتیکی این یک شکست برای آمریکا بود.

رضایی ادامه داد: در حوزه راهبردی نیز این موضوع مشخص شد که امروز آمریکا نیازمند چین است و دست پایین را دارد و از طرفی خود ترامپ معترف شد که رئیس جمهور چین به وی گفته آمریکا در حال افول است؛ سوالی که پیش می آید این است که چه چیزی باعث شده رئیس جمهور چین چنین سخنی بگوید و آن چیزی نیست جز شکست آمریکا در برابر ایران و مقاومت بزرگ ملت غیور ایران؛ و مردم بزرگ ایران و جوانان بدانند که این اثرگذاری ایران بزرگ در معادلات جهانی، در آینده برای کشورمان تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه وضع امروز آمریکا اذهان را به یاد وضعیت انگلیس پس از جنگ جهانی دوم و آغاز افول آن می‌اندازد، متذکر شد: سخنان ترامپ مبنی بر اینکه رئیس جمهور چین بر خرید نفت از ایران تاکید کرده است نشان از موضع ضعف آمریکا و بیانگر ارتباط راهبردی تعریف شده ایران و چین است و برخلاف آنچه بعضی گفته‌ها است که موضع ایران طی سفر ترامپ به چین تضعیف شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آقای عراقچی به چین پیشنهاد حضور در مذاکرات را داده است و ایرادی ندارد که ایران از موضع دوستی، چین و روسیه را به مذاکرات دعوت کند و این درخواست از جنبه دوستی است؛ حال آنکه درخواست آمریکا از چین از جنبه نیاز و در شرایط بن‌بست است.

سرلشکر رضایی با تشریح اینکه حمله احمقانه و مجرمانه آمریکا به ایران، کل جهان را از خود آمریکا تا اروپا و شرق آسیا متأثر کرده است؛ توضیح داد: اشتباه بزرگ آمریکا در حمله به ایران، آثار مخربی بر اقتصاد جهانی گذاشته است و هرچه محاصره دریایی ادامه پیدا کند آثار منفی جهانی بیشتر خواهد شد.

محاصره در مسائل نظامی اعلان جنگ تلقی می‌شود

وی اضافه کرد: محاصره در مسائل نظامی اعلان جنگ تلقی می‌شود، همچنین آتش‌بس، یک طرفه و از سوی دشمن است و با این حال دوبار در اقدام برای عبور نظامی از تنگه هرمز این آتش‌بس هم نقض شده است فلذا ایران مقابله با این محاصره را حق خود می‌داند و صبر ایران به معنای قبول نیست و من به ارتش آمریکا توصیه می‌کنم قبل از اینکه دریای عمان گورستان ناوهایشان شود خودشان عقب بروند. اگر آن‌ها بخواهند راه کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها را مسدود کنند علاوه بر افزایش تنش در بازار نفت، خریداران نفت همچون چین نیز این وضع را تحمل نخواهند کرد، بنابراین این محاصره به ضرر کشورهای جهان و محکوم به شکست است.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص مواضع کشور امارات متحده هشدار داد: امارات اشتباه بسیار بزرگی کرده که در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و این به معنای موافقت با عقیده و برنامه اسرائیل در تغییر نقشه غرب آسیاست؛ البته برای مثال بسیاری در عربستان معتقدند ابوظبی باید ضمیمه عربستان شود و آیا آقای بن زاید موافق این تغییر در نقشه غرب آسیا است؟

سرلشکر محسن رضایی ادامه داد: ایران راه دوستی در خصوص امارات را نبسته اما باید بدانند که صبر ایران حدی دارد و ما می‌دانیم که روابط و رفت و آمدی بین امارات و اسراییل وجود دارد؛ امارات نباید در توطئه و دسیسه رژیم غاصب صهیونیستی گرفتار شود، چراکه هدف نتانیاهو، وارد کردن امارات به جنگ است تا به ترامپ ثابت کند که او در منطقه در جنگ با ایران تنها نیست.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص وضعیت اقتصادی کشور، تورم موجود را ناشی از دو عامل گرانی و گرانفروشی دانست و تشریح کرد: گرانی ناشی از تبعات جنگ است و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تورم مربوط به این عامل است؛ اما بقیه تورم ناشی از گران‌فروشی است که خود گران فروشی شامل دو بخش است؛ بخشی مربوط به هول و هراس ناشی از جنگ است که این موضوع با شفاف‌سازی دولت و وزارتخانه‌های مربوطه برای کسب و کارها، قابل کنترل است و بخش دیگر وجود دست هایی برای رانت خواری و فساد است که بخشی از این عامل هم کار دشمن است.

رضایی در ادامه گفت: معاون اول رئیس‌جمهور تلاش‌های خوبی در این خصوص را آغاز کرده‌ است و همه باید در این حوزه کمک کنند و هرچه ما پیشرفت بیشتری در دفاع و ایستادگی داشته باشیم وضعیت بهتر خواهد شد و انشاالله دولت به سرعت بازسازی را آغاز می‌کند و وضعیت عرضه‌ کالاها نیز به وضع طبیعی برخواهد گشت.

ترامپ هم در مذاکره و هم در جنگ به بن‌بست رسیده است

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به اصرار مشکوک دشمن بر تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای ایران، تصریح کرد: ترامپ هم در مذاکره و هم در جنگ به بن‌بست رسیده است و به جای بحث منطقی درازمدت و پایدار، به دنبال موضوعات فرعی همچون حفظ حیثیتشان بابت اظهاراتشان در خصوص اهداف جنگ با ایران که محقق نشده هستند؛ از طرفی ما به شدت به این موضع آن‌ها که مطلقا ما دارای دانش هسته‌ای نباشیم مشکوک هستیم و باید دید چه در سر دارند که اینچنین بر نداشتن دانش هسته‌ای برای ایران علیرغم نظارت کامل بین‌المللی، تاکید دارند و چه بسا پس از هسته‌ای، درخواست‌های موشکی داشته باشند و بگویند اگر موشکی را کنار نگذارید به شما حمله اتمی می‌کنیم و هدف آن‌ها تجزیه و نابودی ایران است.

سرلشکر رضایی تصریح کرد: ترامپ چه در سطح حقوقی و سیاسی و چه در سطح مردم آمریکا و به گواه نظرسنجی‌های مختلف عمومی، هیچگونه مشروعیتی ندارد و برای نمونه از کنگره نتوانست مجوز جنگ را بگیرد و ایضا در سطح بین الملل نیز فاقد حمایت است و حتی ناتو و متحدان سنتی آمریکا با ترامپ همکاری نکردند؛ همچنین قطعنامه‌های ضد ایرانی آنها هم مورد موافقت قرار نمی‌گیرد و لذا ترامپ به شدت دچار خلا مشروعیت است و حالا کار او از هدف تغییر نظام و تجزیه ایران به جایی رسیده که می‌گوید ما به هدف حمایت از اسرائیل و کشورهای منطقه می خواهیم تنگه هرمز را باز کنیم!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برخی می‌پرسند چرا ایران اصرار می‌کند اول آمریکا باید اقدامی عملی انجام دهد؛ خاطرنشان کرد: ما بارها با آمریکا مذاکره و حتی توافق کردیم و آن‌ها در تمام موارد عهدشکنی کردند.

سردار رضایی ادامه داد: اولین بار که با آمریکا مذاکره و توافق کردیم در موضوع گروگان‌های آمریکایی بود که ما به تعهدمان عمل کردیم ولی آنها قولشان را زیر پا گذاشتند و پس از آن نیز در چندین مورد دیگر آنها زیر توافقات زدند و نمونه دیگر آن موضوع گروگان‌های آمریکا در لبنان بود که وعده دادند کار بزرگی برای ما می‌کنند و اما باز به قولشان عمل نکردند و در همین مذاکرات اخیر آنها ده ماده ایران را پذیرفتند اما پس از آن باز زیر حرفشان زدند. مردم عزیز ایران بدانند که ما در مذاکره جدی هستیم اما دشمنان هم بدانند که در میدان و در دفاع از ایران جدی‌تر هستیم و آنها باید اقدامی عملی انجام دهند.

وی در خصوص بعثت بزرگ مردم و ایستادگی بزرگ نیروهای مسلح و این بیداری که دشمنی آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران و نه فقط جمهوری اسلامی را هویدا کرد اظهار داشت: این بیداری بر اساس اقتدار و وحدت شکل گرفته و باید گسترش یابد و به هیچ وجه نباید برای منافع گروهی و جناحی و شخصی آسیب به آن وارد شود از سوی دیگر مسئولین باید بیش از گذشته فعالیت کنند و هیچ کاری را به اتمام جنگ گره نزنند و مردم را بیش از پیش در اقتصاد مشارکت دهند؛ مردم نیز با صرفه جویی کمک بزرگی به کشور خواهند کرد و کسب و کارها نیز باید با تمام قوا پیش بروند.

رضایی در پایان گفت: بعنوان یک سرباز عرض می‌کنم که این موقعیت بزرگی که برای ایران پیش‌آمده را غنیمت شماریم و انشاالله دست حضرت ولیعصر پشتیبان مردم شریف ایران و نیروهای مسلح است و رهبر عزیزمان نیز پرانرژی و فعال در حال پیشبرد امور هستند.