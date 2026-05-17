به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: اجازه نمیدهیم که خاک عراق پایگاه تجاوز به دیگر کشورها باشد.
وی افزود: عراق فاصلهگرفتن از محورهای درگیری را به عنوان گامی برای حفاظت از ثبات ملی خود اتخاذ کرده است.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: اجازه نخواهیم داد که عراق به سکویی برای حمله به کشورهای دیگر تبدیل شود.
