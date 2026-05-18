به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی صبح دوشنبه در نشست با رسانه‌ها با اشاره به اینکه به‌ازای هر هزار نفر جمعیت لرستان، یک‌خانه بهداشت در استان باید داشته باشیم، اظهار داشت: همچنین به‌ازای هر ۱۰ هزار نفر باید یک مرکز خدمات جامع روستایی و همچنین در شهرها به‌ازای هر ۴۰ هزار نفر باید یک مرکز خدمات جامع سلامت داشته باشیم.

افزایش تعداد مراکز جامع و پایگاه‌های سلامت لرستان

وی تأکید کرد: باید به‌ازای هر ۱۲ هزار نفر یک پایگاه سلامت در لرستان داشته باشیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد پایگاه‌های سلامت در لرستان بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: در حوزه مراکز خدمات جامع سلامت و همچنین خانه روستایی نیز سرانه لرستان بالاتر از میانگین کشوری است.

کوشکی با بیان اینکه تعداد مراکز جامع سلامت لرستان از ۱۵۴ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۵۷ مورد در سال ۱۴۰۴ رسید، گفت: همچنین تعداد پایگاه‌های سلامت لرستان از ۱۴۳ مورد به ۱۴۹ مورد در این بازه زمانی رسیده است.

افزایش مراکز بهداشتی لرستان به ۱۳ مورد

وی گفت: همچنین تعداد آموزشگاه‌های بهورزی استان از هفت مورد به ۹ مورد افزایش‌یافته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، یادآور شد: همچنین تعداد خانه‌های بهداشت استان از ۶۳۰ مورد به ۶۳۲ مورد افزایش‌یافته است.

کوشکی، گفت: همچنین تعداد مراکز بهداشت شهرستان‌ها در استان از ۱۲ مورد به ۱۳ مورد افزایش‌یافته است.

ارائه خدمت به بیش از هزار مادر باردار در ایام جنگ رمضان

وی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۳، ۱۹ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۶۷۴ خدمت را به دو میلیون و ۷۶۴ هزار و ۹۸۰ نفر مراجعه‌کننده به مراکز یاد شده در استان داشته‌ایم، گفت: در سال ۱۴۰۴ با جود اینکه ما دو جنگ را داشتیم، ۱۹ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۷۳۷ خدمت را به دو میلیون و ۷۸۸ هزار و ۶۲۰ نفر داشتیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه در جنگ رمضان ما در تأمین واکسن هیچ کمبودی در استان نداشتیم، عنوان کرد: در تعداد حمایت‌های روانی اجتماعی نیز لرستان در کشور دوم شد.

کوشکی با بیان اینکه تعداد مادران باردار که به استان لرستان در جنگ رمضان مهاجرت کردند، هزار و ۶۳ نفر بودند که تمام کارهای مراقبتی آنها انجام شد، عنوان کرد: سه هزار قوطی شیرخشک نیز در بین کودکان روستایی توزیع شد.