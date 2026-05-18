به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، ناوگان جهانی «صمود» شامگاه یکشنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که تحرکاتی از سوی چند شناور ناشناس در اطراف کاروان مشاهده شده و چند کشتی‌ و قایق‌ تندرو در جلو، عقب و یکی از طرفین آن مستقر شده‌اند.

این رخداد اندکی پس از آن گزارش شد که ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که وارد آب‌های بین‌المللی در دریای مدیترانه شده است.

بر اساس سامانه ردیابی این کاروان، فاصله باقی‌مانده تا غزه حدود ۳۱۰ مایل دریایی برآورد می‌شود.

این کاروان روز پنج‌شنبه با ۵۴ کشتی از شهر مارماریس ترکیه در تلاشی جدید برای شکستن محاصره رژیم اسرائیل بر غزه، حرکت خود را آغاز کرد.

در این کاروان، اعضای هیئت‌مدیره ناوگان جهانی «صمود» و شمار زیادی از فعالان از ۷۰ کشور حضور دارند.

این در حالی است که پیش‌تر نیز در ۲۹ آوریل، ارتش رژیم اسرائیل در آب‌های بین‌المللی نزدیک جزیره کرت به کشتی‌های کاروانی مشابه حمله کرده بود.