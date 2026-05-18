۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۹

نشست «جهاد تبیین» در گناوه برگزار شد

گناوه- نشست جهاد تبیین با حضور جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی و کنش‌گران علاقه‌مند به حوزه رسانه و روایت‌گری، در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهبر فرهنگی ستاد جهاد تبیین کشور صبح دوشنبه در این نشست، بر اهمیت تبیین درست مسائل، روشنگری در برابر جنگ روایت‌ها و نقش‌آفرینی آگاهانه در فضای رسانه و میدان در زمان جنگ و پساجنگ تأکید کرد.

حجت الاسلام رسول عارفی زاده در این نشست، تبیین را نه تنها یک فعالیت رسانه‌ای ، بلکه آن را حرکتی فرهنگی، فکری و اجتماعی برای تقویت امید، آگاهی و بصیرت عمومی عنوان کرد.

وی گفت: استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، تقویت سواد رسانه‌ای و تولید محتوای مستند و اقناعی می‌تواند نقش مؤثری در مقابله با شبهه‌افکنی و انحراف افکار عمومی داشته باشد.

در این برنامه، شرکت‌کنندگان با اشاره به ضرورت انتقال دقیق واقعیت‌ها به جامعه، جهاد تبیین را یک وظیفه مهم و اثرگذار در شرایط کنونی دانستند.

در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم حضور فعال و مسئولانه نخبگان، معلمان، دانشجویان و فعالان فرهنگی در عرصه تبیین تأکید شد.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان بر استمرار چنین برنامه‌هایی و برگزاری جلسات تخصصی‌تر برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های تبیینی تأکید کردند.

