۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۳

واردات ۱۶ هزار تن کالاهای اساسی به استان اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: ۱۶ هزار تن واردات کالاهای اساسی در ۲ ماه اخیر به استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست تنظیم بازار استان با اشاره به استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای واردات اقلام اساسی مورد تاکید رئیس‌جمهور و وزیر کشور است، از واردات ۱۶ هزار تن کالاهای اساسی به استان اردبیل خبر داد.

وی افزود: در راستای همین تاکیدات هیئتی اقتصادی به کشور آذربایجان اعزام شده و رایزنی‌های لازم برای واردات برخی اقلام اساسی انجام گرفته است.

استاندار اردبیل تصریح کرد: برای استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌های مرزی در تأمین اقلام اساسی داخل استان و سایر استان‌ها، اواخر این هفته نشستی با چند تن از استانداران برگزار می‌شود.

امامی یگانه گفت: در راستای تأمین کالاهای اساسی مردم استان از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، ۳۸هزار تن کالاهای اساسی طی ۲ ماه گذشته در استان توزیع شده و هیچ مشکل و کمبودی در این کالاها نداریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز ۳۴ مورد ثبت سفارش برای واردات ۹۰هزار تن کالاهای اساسی انجام شده است.

استاندار اردبیل به طرح سراسری هزار میدان و هزار بازار برای عرضه کالاهای اساسی اشاره کرد و ادامه داد: سهم استان از هزار بازار به‌زودی مشخص و این میادین دایر می‌شوند.

امامی یگانه راه‌اندازی روستابازارها و نمایشگاه‌های عرضه کالاهای اساسی در استان را یادآور شد و هدف از این نمایشگاه‌ها را دسترسی مطلوب مردم به اقلام اساسی با قیمتی پایین‌تر از بازار عنوان کرد.

وی بر تشدید نظارت‌ها بر بازار و عرضه کالاها تاکید کرد و گفت: با گران‌فروشی و تخلفاتی چون احتکار برخورد می‌شود.

استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت گندم اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود خرید تضمینی گندم در سال جاری افزایش یابد.

