به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست تنظیم بازار استان با اشاره به استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای واردات اقلام اساسی مورد تاکید رئیس‌جمهور و وزیر کشور است، از واردات ۱۶ هزار تن کالاهای اساسی به استان اردبیل خبر داد.

وی افزود: در راستای همین تاکیدات هیئتی اقتصادی به کشور آذربایجان اعزام شده و رایزنی‌های لازم برای واردات برخی اقلام اساسی انجام گرفته است.

استاندار اردبیل تصریح کرد: برای استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌های مرزی در تأمین اقلام اساسی داخل استان و سایر استان‌ها، اواخر این هفته نشستی با چند تن از استانداران برگزار می‌شود.

امامی یگانه گفت: در راستای تأمین کالاهای اساسی مردم استان از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، ۳۸هزار تن کالاهای اساسی طی ۲ ماه گذشته در استان توزیع شده و هیچ مشکل و کمبودی در این کالاها نداریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز ۳۴ مورد ثبت سفارش برای واردات ۹۰هزار تن کالاهای اساسی انجام شده است.

استاندار اردبیل به طرح سراسری هزار میدان و هزار بازار برای عرضه کالاهای اساسی اشاره کرد و ادامه داد: سهم استان از هزار بازار به‌زودی مشخص و این میادین دایر می‌شوند.

امامی یگانه راه‌اندازی روستابازارها و نمایشگاه‌های عرضه کالاهای اساسی در استان را یادآور شد و هدف از این نمایشگاه‌ها را دسترسی مطلوب مردم به اقلام اساسی با قیمتی پایین‌تر از بازار عنوان کرد.

وی بر تشدید نظارت‌ها بر بازار و عرضه کالاها تاکید کرد و گفت: با گران‌فروشی و تخلفاتی چون احتکار برخورد می‌شود.

استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت گندم اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود خرید تضمینی گندم در سال جاری افزایش یابد.