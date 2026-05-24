به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، کنفدراسیون والیبال آسیا چهار نماینده قاره کهن در رقابتهای قهرمانی باشگاههای مردان و زنان جهان ۲۰۲۶ را به صورت رسمی معرفی کرد که در گروه مردان تیم فولاد سیرجان ایرانیان نایب قهرمان آسیا در بین آنها قرار دارد.
فهرست نمایندگان آسیا در رقابتهای قهرمانی باشگاههای جهان ۲۰۲۶ به قرار زیر است:
مردان: جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس اندونزی (Jakarta Bhayangkara Presisi) و فولاد سیرجان ایرانیان
زنان: ان ای سی رد راکتس کاوازاکی (NEC Red Rockets Kawasaki) و ناخون راتچاسیما تایلند (Nakhonratchasima 3M Flims)
گفتنی است رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای زنان جهان ۲۰۲۶ از ۱۶ تا ۲۲ آذرماه و مردان نیز از ۲۳ تا ۲۹ آذرماه پیگیری خواهد شد اما هنوز میزبان این مسابقات مشخص نشده است.
