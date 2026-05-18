حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سالگرد شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت، آیینهای بزرگداشت و سوگواری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور زائران و مجاوران برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسمها در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر و در سه نوبت برگزار میشود که نخستین برنامه، شامگاه سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه و بلافاصله پس از اقامه نماز عشاء خواهد بود.
مسئول روابط عمومی و امور بینالملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) ادامه داد: در مراسم شب شهادت، حجتالاسلام والمسلمین ماندگاری به ایراد سخن خواهد پرداخت و محمدرضا بذری نیز مرثیهسرایی و مداحی این مراسم را بر عهده دارد.
وی بیان کرد: دومین برنامه عزاداری ظهر چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه و پس از اقامه نماز عصر برگزار میشود که عباس حیدرزاده در این آیین به مدیحهسرایی و ذکر مصیبت خواهد پرداخت.
حسینزاده عنوان کرد: مراسم شام سالگرد شهدای خدمت نیز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه پس از نماز عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار میشود.
وی گفت: در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین رفیعی و صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم به سخنرانی خواهند پرداخت و ابوذر بیوکافی نیز به عنوان مداح اهل بیت (ع) در این آیین حضور خواهد داشت.
مسئول روابط عمومی و امور بینالملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به تدارک برنامههای فرهنگی و مذهبی ویژه در این ایام افزود: این مراسمها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و تبیین ابعاد شخصیتی و خدمات ارزنده رئیسجمهور شهید برگزار میشود.
قم-مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت رئیسجمهور شهید و شهدای خدمت در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود.
