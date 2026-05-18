  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۸

۲۷ هزار بیمار در لیست پیوند عضو هستند

۲۷ هزار بیمار در لیست پیوند عضو هستند

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، با اشاره به انجام ۷۰۰ پیوند کبد در کشور، گفت: تا امروز ۱۵ هزار خانواده اهدا کننده عضو با اهدای عضو بیماران مرگ مغزی موافقت کرده‌اند. 

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن اهدای عضو ایرانیان و سازمان نظام پرستاری، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد.

امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، با اشاره به انجام ۷۰۰ پیوند کبد در کشور، گفت: تا امروز ۱۵ هزار خانواده اهدا کننده عضو با اهدای عضو بیماران مرگ مغزی موافقت کرده‌اند.

وی با اعلام اینکه ۲۷ هزار بیمار در لیست انتظار پیوند هستند، افزود: پیوند عضو بعد از جنگ به شدت کاهش پیدا کرده است.

قبادی با اشاره به این مطلب که ۷۰ درصد تیم اهدای عضو، پرستاران هستند، گفت: سالانه بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ مرگ مغزی در کشور رخ می دهد که تنها ۳۰۰۰ مورد آنها منجر به اهدای عضو می‌شود.

قبادی افزود: کارت اهدای عضو به منزله رضایت صد درصدی اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی نیست و موضوع مهم، فرهنگ سازی است.

در این مراسم، از اولین کارت اهدای عضو جامعه پرستاری، رونمایی شد.

کد مطلب 6833368
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها