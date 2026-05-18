پلمب ۲ واحد صنفی متخلف توسط تعزیرات در عسلویه

محمد جواد بردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شرایط جنگ تحمیلی و جلوگیری از سو استفاده برخی صنوف در تامین زنجیره کالاهای اساسی مردم این گشت ها به صورت مستمر برگزار خواهد شد و با متخلفین در بازار به شدت برخورد می شود.

وی اضافه کرد: روز گذشته به همراه رئیس صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و کارشناس شبکه بهداشت از سطح بازار بازدید و ۲ واحد صنفی به دلیل گرانفروشی و مخدوش نمودن قیمت اجناس پلمب شدند.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان عسلویه خاطرنشان کرد: مقداری از اجناس تاریخ مصرف گذشته و غیر مجاز در محل صورتجلسه و منهدم شد و پرونده متخلفین جهت برخورد قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شد.

وی با اخطار به صنوف افزودند فروشندگان به هیچ عنوان حق فروش کالاهای خود را بیش از قیمت مصرف کننده مندرج بر روی کالا را ندارند و به بهانه های افزایش قیمت نمی توانند قیمت کالاهای خود را به صورت خودسرانه مخدوش و کالاها را به قیمت جدید بفروشند و در صورت برخورد با چنین مواردی واحد صنفی بدون هیچ گونه مسامحه ای پلمب و حداکثر جریمه نقدی اعمال خواهد شد.